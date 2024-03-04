Крупный российский производитель смарт-ТВ удаленно и без предупреждения ухудшил разрешение на телевизорах россиян. Пользователи в бешенстве

Бывшая «дочка» Сбербанка SberDevices распространила прошивку для своих смарт-ТВ, которая искусственно снизила разрешение их экрана. Пользователи в ярости, но производитель, судя по всему пока не планируют выпускать исправление.

Обновления, которые лучше не устанавливать

Владельцы умных телевизоров Sber компании SberDevices (бывшее дочернее предприятие Сбербанка) начали жаловаться на снижение разрешения экрана своих ТВ после обновления программного обеспечения. Как пишет «Коммерсант», разработчики выпустили апдейт, после установки которого телевизор с заявленным разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей начинает выдавать картинку 1280х720 точек (формат HD). Напомним, что даже самые дешевые современные телевизоры с относительно большой диагональю экрана способны на вывод изображение на 1366х768 точек.

Как отмечают владельцы смарт-ТВ Sber, проблемы начались после установки обновления 1.89.60, которое, судя по всему, вышло сравнительно недавно. Первые жалобы на снижение разрешения экрана стали появляться в интернете в середине февраля 2024 г., и по прошествии с того момента более двух недель их поток не прекращается.

Сбербанк вышел на рынок смарт-ТВ под брендом Sber в марте 2022 г. Устройства работают на прошивке «Салют ТВ», которую впервые показали весной 2021 г. В январе 2023 г. Сбербанк продал свои доли в разработчике умных пользовательских продуктов – компании SberDevices, которая занимается производством ТВ Sber и других устройств этого бренда.

Не баг, а фича

Разработчики пока не выпустили патч, возвращающий разрешение экрана телевизора к тому, что заявлено в официальных технических характеристиках. Более того, они пытаются доказать, что принудительное ухудшение технических характеристик устройства было сделано исключительно во благо потребителей.

Фото: SberDevices В SberDevices считают, что HD для россиян лучше, чем Full HD

В SberDevices заявили изданию, что «оптимизировали разрешение отображаемых элементов интерфейса. В понимании разработчиков, по всей видимости оптимизация – это лишение россиян возможности смотреть контент в Full HD и подмена разрешения на существенно более низкое.

Проблема затронула недорогие модели телевизоров Sber с экранами на 32 и 43 дюйма по диагонали. Разработчики заявляют, что такая «оптимизация» продиктована стремлением увеличить скорость отклика телевизоров.

Если нет разницы, зачем больше пикселей

Комментируя новую «фишку» с искусственным даунскейлом в своих телевизорах, представители SberDevices сообщил «Коммерсанту», что замена разрешения 1920х1080 на 1280х720 пикселей никак не влияет на воспроизведение контента, ведь он «продолжает отображаться в максимально высоком качестве, доступном на конкретной модели». При этом возможность ручной установки разрешения SberDevices в прошивке своих ТВ не предусмотрела.

Один из владельцев ТВ Sber, столкнувшийся с проблемой принудительного снижения расширения, заявили изданию, что в HD-формате после обновления прошивки выводится контент даже с другого устройства, к которому ТВ подключен по HDMI. И даже если установить на ТВ приложение для проверки технических характеристик, например, широко известную AIDA64, то разрешение экрана в нем будет указано как HD или 1280х720 пикселей.

Самостоятельный «ремонт» возможен

На данный момент единственное, что может вернуть телевизорам Sber заявленное разрешение – это установка более старой версии прошивки, но сделать это пользователю придется самостоятельно. Разработчики заявили изданию, что предусмотрели такую возможность, и что нужную прошивку можно скачать с официального сайта SberDevices: «Мы гарантируем работу всех наших сервисов, если прошивка для самостоятельной установки скачивается с официального сайта компании».

Старые версии прошивок пока что доступны для скачивания

Редакция CNews обнаружила на сайте SberDevices раздел с прошивками, а также с инструкцией по обновлению ПО. Процесс несложный, но может потребовать от пользователя дополнительных финансовых вложений – ему потребуется свободный USB-накопитель емкостью не менее 4 ГБ.

Дополнительная работа юристам и судьям

Желание SberDevices «оптимизировать» телевизоры россиян против их воли может обернуться для нее горой судебных исков, в которых она будет фигурировать в качестве ответчика. Такое поведение разработчиков – это фактически понижение спецификаций устройств после их продажи, и в российской судебной практике, притом в недавней, есть подобные дела.

«Коммерсант» привел в пример случай, когда в мае 2022 г. Хорошевский суд Москвы был направлен коллективный иск к видеоигровым подразделениям Sony из-за отключения интернет-магазина PlayStation Store на фоне санкций. Суд в июне 2023 г., отказал в удовлетворении требований «из-за несоответствия условиям, предъявляемым к коллективным искам», но в феврале 2024 г. вердикт судьи Хорошевского суда был отменен Мосгорсудом, и дело вернулось на рассмотрение.

Однако не все эксперты в вопросах права уверены, что россиянам удастся засудить SberDevices. «Факт негативного влияния изменений, вносимых в ПО, на работу техники нужно доказать, для этого необходима дорогостоящая экспертиза, а сама техника — бюджетная», – сказал изданию управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Но Федюкин подчеркнул, что если россияне смогут доказать несоответствие нынешних спецификаций смарт-ТВ Sber заявленным, то их можно будет вернуть.

«Повышать производительность устройств важно, но так же важно делать это не за счет качества, в этом случае качества изображения, – сказал CNews Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass. – Это один из наиболее важных факторов для пользователя, и пренебрегать им не стоит. Уверен, что производители откатят изменения и оптимизируют работу устройств без снижения качества».