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Formosa Plastics Group VIA Technologies Centaur Technology S3-Via
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 19, упоминаний - 21
Formosa Plastics Group и организации, системы, технологии, персоны:
|TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 5
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
|Судебная власть - Judicial power 2500 2
|U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
|EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 27 1
|IPC - Association Connecting Electronics Industries - Ассоциация по разработке электронных коммуникаций 3 1
|Hunter Colin - Хантер Колин 3 1
|Рафаловский Давид 32 1
|Кристофари Николай 6 1
|Henry Glenn - Генри Гленн 2 1
|Semiconductor Business News 14 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|Tom’s Hardware 600 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|TG Daily 98 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
|BAPCo consortium - Business Applications Performance Corporation 9 1
|МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.