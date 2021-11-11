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Formosa Plastics Group VIA Technologies Centaur Technology S3-Via

Formosa Plastics Group - VIA Technologies - Centaur Technology - S3-Via

СОБЫТИЯ

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11.11.2021 Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер 1
08.11.2021 Intel покупает за $125 млн команду разработчиков у своего конкурента 1
13.04.2020 Подзабытый производитель процессоров пошел войной на Intel и AMD 1
30.03.2009 Nvidia использует Via для борьбы с Intel 1
20.05.2004 VIA раскрыл подробности процессорного ядра C5J Esther 1
16.10.2002 Процессор Nehemiah от VIA - альтернатива Celeron 1
11.10.2001 Intel vs Via: новый виток "патентной" войны 1
27.09.2001 Intel vs Via: локальные схватки переходят в глобальную войну 1
27.09.2001 Intel vs Via: локальные схватки переросли в глобальную войну 1
10.09.2001 Война чипсетов перешла в стены суда: Intel подала иск против Via 1
30.10.2000 Тайваньское правительство одобрило создание совместного предприятия S3-Via по производству графических чипов после трехмесячной задержки 1
17.04.2000 По заявлению VIA, доходы компании в этом году могут превысить $1 млрд. 1
30.03.2000 S3, возможно, уйдет из бизнеса видеокарт 1
22.03.2000 Via Technologies намерена выделить в отдельную компанию своё микропроцессорное подразделение 1
14.03.2000 Альянс S3-Via начал массовое производство совместно разработанного чипа для ноутбуков 3
05.11.1999 Via сотрудничает с S3 пытаясь избежать исков со стороны Intel 1
20.09.1999 VIA купит дочернюю микропроцессорную компанию фирмы IDT 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

Formosa Plastics Group и организации, системы, технологии, персоны:

Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 18
Intel Corporation 12811 14
HTC Corporation - S3 Graphics 16 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Nvidia Corp 4002 4
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Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 1
MediaTek - Ralink 595 1
Sony 6739 1
HTC Corporation 1512 1
Lenovo Motorola 3566 1
Nvidia - Mellanox Technologies 98 1
Энкор - NCore 7 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Sharp Corporation 1062 1
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РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 1
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