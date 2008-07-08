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SiS Silicon Integrated Systems

SiS - Silicon Integrated Systems

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.07.2008 Via Technologies оказалась для Nvidia козырной картой 1
09.04.2007 SiS предложит новые продукты с поддержкой Intel Core2 Quad и шиной 1333 МГц 1
14.03.2005 AMD объявила о выпуске первого одномодульного компьютера 1
27.02.2004 UMC покупает производство полупроводников у SiS 1
16.12.2003 От SiS откололась компания 1
14.11.2003 SiS представил новый чипсет для AMD Athlon 64 1
21.05.2003 Intel прекращает производство чипсетов на основе RDRAM 1
21.05.2003 SiS открывает дочернюю компанию по производству графических чипов XGI 1
28.04.2003 SiS выделяет подразделение графических чипов в отдельную компанию 1
17.04.2003 SiS получил лицензию на производство чипсетов для Pentium 4 1
28.02.2003 AMD выпустит Athlon XP с ядром Barton и FSB 400 МГц в мае 1
26.02.2003 UMC приобретает 40% акций дочерней компании ALi 1
19.02.2003 SiS совершенствует Xabre600 1
10.02.2003 Задержка выпуска AMD K8 радует поставщиков чипсетов 1
28.01.2003 Исполнительный директор UMC стал председателем совета директоров SiS 1
15.01.2003 SiS закрывает проект по строительству завода 12-дюймовых подложек 1
30.12.2002 UMC приобрел 2%-ный пакет акций SiS 2
02.12.2002 Продажи тайваньских чипсетов выросли в ноябре 1
04.11.2002 Reuters: SiS дает осторожный прогноз на 4 квартал 1
24.10.2002 США одобрили новый производственный процесс SiS 1
18.09.2002 SiS и VIA отказываются от выпуска наборов микросхем с поддержкой памяти DDR400 1
27.08.2002 Компания VIA опубликовала результаты первого полугодия 1
26.08.2002 Совет директоров Silicon Integrated одобрил план выпуска ГДР 2
21.08.2002 Снижены цены на чипсеты Intel 1
16.08.2002 SiS выпустила оптимистичный прогноз 1
14.08.2002 SiS и VIA захватывают рынок DDR400 1
09.08.2002 VIA повышает цены на чипсеты для Pentium 4 1
30.07.2002 Неутешительные результаты SiS за второй квартал 1
24.07.2002 Shuttle планирует выпустить системы начального уровня на основе nForce2 и SiS651 во второй половине этого года 1
24.07.2002 Число членов консорциума технологии HуperTransport достигло 50 1
22.07.2002 VIA и SiS поделились планами по выпуску чипсетов для AMD K8 1
11.07.2002 SiS выпустила конвертируемые облигации на сумму $80 млн. 1
10.07.2002 Тайваньские производители чипсетов заявляют о падении продаж 1
28.06.2002 SiS прогнозирует двухкратный рост объема поставок чипсетов 2
05.06.2002 Computex 2002: компания SiS на выставке 1
29.04.2002 SiS стала прибыльной по итогам 1-го квартала 1
22.04.2002 UMC намерена выйти на рынок чипсетов с помощью AMD 2
21.12.2001 Intel выпустит интегрированный чипсет i845G в январе 2002 года 1
14.12.2001 Via представила интегрированную платформу Eden 1

Публикаций - 61, упоминаний - 69

SiS и организации, системы, технологии, персоны:

Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 31
Intel Corporation 12811 30
AMD - Advanced Micro Devices 4641 16
Nvidia - ALi Corporation - Acer Laboratories Incorporated - Acer Labs Incs - Acer Value Labs 45 12
UMC - United Microelectronics Corporation 339 10
Nvidia Corp 4002 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 181 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 5
Microsoft Corporation 25775 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
Acer Group - Acer Inc 2776 4
Rambus 246 4
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 3
Phoenix Technologies - Phoenix Software Associates - Phoenix NAP 25 3
Apacer Technology Inc 71 3
Novafora - Transmeta 196 3
Renesas Electronics - Intersil 36 2
Intelliworxx Inc 2 2
Insyde Software - SystemSoft Corp 7 2
PSMC - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation - Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp 53 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - Centaur Technology - S3-Via 19 2
Formosa Plastics Group - Nanya Technology 61 2
HTC Corporation - S3 Graphics 16 2
Toshiba Corporation 2980 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 2
AMD Graphics Product Group - ATI 973 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
TI - National Semiconductor 124 2
SONICblue - Empeg 34 2
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 121 1
Fortive - Tektronix 50 1
CyberLink 39 1
Marvell Technology Group - Marvell Semiconductor 65 1
Synaptics - Conexant Systems 58 1
Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 81 1
Unitech Group 19 1
Toshiba America - Toshiba America Information Systems - Toshiba America Electronic Components - Toshiba America Consumer Products 40 1
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 5
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 29
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 29
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 17
DDR - Double data rate 3083 14
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 8
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 7
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
Rambus DRAM - RDRAM 142 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 3
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2048 2
Motherboard - North bridge - Северный мост - системный контроллер 42 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 2
ACPI - Advanced Configuration and Power Interface - интерфейс расширенного конфигурирования и управления питанием 39 2
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Компьютеризация - Cooler - кулер 154 1
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 21
SiS Xabre Graphic Inc - XGI Technology - Tu Chiang Technology - SiS Xabre 21 6
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 6
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 4
SiS 645 14 4
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 4
Intel Pentium III 782 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Nvidia nForce 111 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
SiS 648 17 3
Nvidia - ALi ALADDiN Pro - ALi ALADDiN ArtX - ALi ALADDiN TNT - ALi ALADDiN V Mobile 14 3
Intel Celeron - Серия процессоров 979 3
Microsoft DirectX 723 3
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - VIA C3 - семейство x86-совместимых микропроцессоров 58 3
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 2
Intel G чипсет 25 2
Intel Springdale 33 2
Nuvia Phoenix 147 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
Nvidia GeForce GTS 48 2
AMD Duron 121 2
AMD Geode 24 1
AMD K7 9 1
AMD HyperTransport 12 1
Acer Altos 32 1
AMD HyperStreaming Engine 1 1
SiS Vertexilizer Engine 2 1
Trident CyberBlade 6 1
Intel Core - Intel Grantsdale - Intel Alderwood 23 1
Intel GL чипсет 12 1
Acer NeWeb 5 1
Microsoft FlexGo 10 1
Linux OS 11533 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 1
Apple iPhone 6 4861 1
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Liu Samuel - Лью Сэмюэл 6 6
Hsuan John - Сюань Джон 6 3
Chen Michael - Чен Майкл 4 3
Wen-chi Chen - Вен-ши Чен 11 2
Lin Chris - Лин Крис 3 2
Hu Jackson - Ху Джексон 2 2
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 1
Chen Daniel - Чен Дэниел 3 1
Китай - Тайвань 4245 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Европа 24964 4
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 4
США - Калифорния 4829 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Америка Южная 884 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 218 1
Silicon 494 26
DigiTimes - Издание 1331 21
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
Yahoo! Finance 122 2
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
Semiconductor Business News 14 1
CMP Net Asia 14 1
FT - Financial Times 1296 1
Bloomberg 1627 1
AnandTech 73 1
EE Times 160 1
Commercial Times 110 1
Dow Jones Business News 88 1
X-Bit Labs 83 1
Mercury Research 73 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
CeBIT 614 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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