Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169090
ИКТ 13199
Организации 10343
Ведомства 1446
Ассоциации 974
Технологии 3389
Системы 25136
Персоны 72155
География 2749
Статьи 1508
Пресса 1190
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

MSI Nahimic Audio Enhancer



20.02.2025 Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM 1
11.03.2022 Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе 1
08.02.2022 Honor представила ноутбук Honor Magicbook 16 1
25.02.2021 Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров 1
04.12.2020 Honor объявила о старте продаж нового игрового ноутбука Hunter V700. Цена. Фото 1
23.11.2020 Honor представила игровой ноутбук HUNTER V700 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

MSI и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 711 5
Nvidia Corp 3510 3
Intel Corporation 12218 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 255 2
Dell EMC 5036 1
Western Digital Corporation - WDC 551 1
Fortnite 77 1
Doom Eternal 9 1
AMD - Advanced Micro Devices 4247 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 908 1
TÜV Rheinland Group 143 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14444 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20875 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3231 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9363 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2809 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3773 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6065 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24273 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17120 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3469 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2590 4
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1047 4
DDR - Double data rate 2740 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 568 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 1924 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3839 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2970 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6422 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9665 3
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 558 3
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2337 3
Notebook gaming - Игровой ноутбук 333 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3881 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3436 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12570 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7325 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10016 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 660 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1048 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24266 2
USB Type-A - USB-A 522 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13267 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11210 2
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 1002 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12525 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4616 2
Микрофон - Microphone 2515 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2281 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2356 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2144 2
Honor MagicBook - серия ноутбуков 69 4
Microsoft Windows 15722 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 290 3
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 49 3
Honor HUNTER V - игровой ноутбук 5 3
Honor Wind Valley 5 3
Intel Core - Семейство процессоров 1206 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 498 2
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 151 2
FinalWire AIDA64 13 2
Google Android 14060 1
Microsoft Windows 10 1770 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 80 1
Acer Predator 206 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1343 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4038 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 358 1
Lenovo Legion - серия ноутбуков 48 1
Honor Router 6 1
Honor SuperCharge 121 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 289 1
Honor Watch Magic - умные часы 49 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 1
Honor - серия смартфонов 207 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 113 1
Ran Tony - Ран Тони 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 1
Турция - Турецкая республика 2368 1
Солнечная система - Solar system 2524 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4977 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24240 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1376 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 556 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 796 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1097 1
Cinebench 28 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341922, в очереди разбора - 767225.
Создано именных указателей - 169090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще