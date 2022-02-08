Honor представила ноутбук Honor Magicbook 16

Honor представила новый ноутбук Honor Magicbook 16, который отличается усовершенствованным 16,1-дюймовым FullView-экраном, мощным и производительным процессором AMD Ryzen 5000 серии, стильным и универсальным дизайном и расширенными возможностями интеллектуального взаимодействия.

Ноутбук будет доступен в официальном интернет-магазине Honor, фирменных розничных магазинах Honor и других каналах партнеров бренда с 18 февраля 2022 г.

«За последние два года компания Honor добилась больших успехов: доля рынка в сегменте ноутбуков увеличилась почти вдвое в 2021 г. по сравнению с 2020 г. С каждым новым продуктом мы делаем очередной шаг на пути к высокотехнологичному будущему. Honor Magicbook 16 — это производительное устройство, которое сочетает в себе усовершенствованный большой экран, мощный процессор, интеллектуальные функции, плавность и скорость операций, а также элегантный и стильный дизайн», — сказал Тони Ран, президент Honor в России, Турции и странах СНГ.

16,1-дюймовый антибликовый FullView-экран с узкими рамками 5,1 мм обладает полезной площадью 87,3% и широким углом обзора 170o. Благодаря 100-процентному цветовому охвату sRGB и яркости 300 нит Honor Magicbook 16 гарантирует насыщенные и реалистичные цвета во время просмотра фильмов и фотографий.

Ноутбук Honor Magicbook 16

Honor Magicbook 16 – это подходящий вариант для тех, кто проводит долгие часы, работая с ноутбуком. Экран устройства оснащен режимом защиты зрения и имеет сертификацию TÜV Rheinland по снижению уровня синего света. Технология позволяет уменьшить влияние синего спектра излучения и защитить глаза от перенапряжения.

Ноутбук имеет прочный металлический корпус и при этом весит 1,84 кг, поэтому подходит для пользователей, которым важна мобильность.

Ноутбук работает на базе процессора AMD Ryzen 5 5600H с улучшенной архитектурой Zen 3, который увеличивает производительность Honor Magicbook 16 до 26% по сравнению с устройствами предыдущего поколения. Эффективность графического процессора также увеличена на 15%, что позволяет устройству обрабатывать большие мультимедийные файлы, включая фото и видео.

Устройство оснащено двухканальной оперативной памятью 16 ГБ и встроенным накопителем 512 ГБ, поэтому пользователи смогут выполнять несколько ресурсоемких задач одновременно. В Honor Magicbook 16 предусмотрен производительный режим, на который можно быстро переключиться благодаря сочетанию клавиш Fn+P, при этом эффективность устройства увеличится на 43%.

Интеллектуальная система охлаждения с тройными тепловыми трубками 2 мм, двумя вентиляторами и восьмью высокоточными датчиками быстро отводит тепло, обеспечивая прирост производительности до 25%.

Honor Magicbook 16 поддерживает функцию «Мультиэкран», благодаря чему значительно упрощается взаимодействие ноутбука со смартфоном. Пользователи могут подключать смартфон Honor к ноутбуку Honor Magicbook 16 одним касанием, после чего функция «Мультиэкран» позволит отображать экран смартфона на ноутбуке, переносить файлы между устройствами простым перетаскиванием, использовать клавиатуру и мышь для управления смартфоном, запускать мобильные приложения на ноутбуке и многое другое. Пользователи смогут также открывать документы на любом из устройств независимо от места фактического хранения, редактировать и сохранять их, не утруждая себя сложным процессом переноса файлов между устройствами на различных платформах.

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Благодаря встроенному в кнопку питания сканеру отпечатков пальцев Honor Magicbook 16 можно разблокировать и включить одним касанием за 0,66 секунды.

Устройство также оснащено полноразмерной клавиатурой с подсветкой для комфортного набора текста. Большой тачпад со встроенным модулем NFC позволит обойтись без мышки и обеспечит соединение между ноутбуком и смартфоном Honor.

Honor Magicbook 16 имеет аккумулятор емкостью 56 Вт⋅ч, что позволяет работать с офисными задачами до 8 часов и воспроизводить локальные видео 1080p до 8,8 часов. С помощью фирменного зарядного устройства с технологией быстрой зарядки Honor SuperCharge 65 Вт ноутбук можно зарядить до 50% за 30 минут и до 100% за 1,5 часа.

Антенна 2х2 MIMO поддерживает работу устройства в двух диапазонах – 2,4 ГГц и 5 ГГц, и имеет полосу пропускания 160 МГц, благодаря чему Honor Magicbook 16 обеспечивает пользователям высокую скорость передачи данных. Устройство также поддерживает Bluetooth 5.1.

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Ноутбук оснащен двумя динамиками с поддержкой технологий Nahimic и двумя микрофонами. Honor Magicbook 16 обеспечивает оптимизированный и качественный звук как во время видеозвонков, так и во время игрового процесса.

Honor Magicbook 16 представлен в цвете «космический серый». Устройство поступит в продажу

18 февраля по цене 79990 руб. в официальном интернет-магазине Honor, фирменных розничных магазинах Honor и других каналах партнеров бренда.