В «Ситилинке» стартовали продажи игрового ноутбука MSI Katana 17 B13U

В «Ситилинке» стартовали продажи игрового ноутбука MSI Katana 17 B13U. Игровой ноутбук MSI Katana 17 B13U сочетает высокую производительность, продуманную систему охлаждения и стильный дизайн. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Ноутбук работает на процессорах Intel Core 13-го поколения с гибридной архитектурой — до 8 ядер и частотой до 4.6 ГГц. Такой запас мощности позволяет справляться как с современными играми, так и с тяжёлыми рабочими задачами: обработкой видео, 3D-рендерингом, стримингом.

Графика представлена видеокартами Nvidia GeForce RTX 30 Series с поддержкой DLSS 3 и трассировкой лучей — пользователи получают высокий FPS и реалистичную картинку даже в требовательных играх.

sitilink700.jpg
Игровой ноутбук MSI Katana 17 B13U

Для максимального FPS предусмотрен MUX-переключатель: в режиме Discrete Graphic Mode прирост производительности достигает до 10%.

Katana 17 B13U оснащен улучшенной системой охлаждения: два вентилятора, четыре тепловые трубки и оптимизированная схема теплоотвода для CPU и GPU. Даже при длительной нагрузке ноутбук остается стабильным, без троттлинга и падений FPS.

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

Экран с частотой 144 Гц обеспечивает плавный игровой процесс — особенно в динамичных жанрах вроде шутеров и MOBA. IPS-матрица даёт широкие углы обзора и качественную цветопередачу, что важно не только для гейминга, но и для работы с контентом.

Новинка оснащена всеми современными технологиями, необходимыми для универсального игрового ноутбука: PCIe Gen4 SSD — быстрые загрузки игр и системы, DDR5-память, клавиатура с красной подсветкой, поддержка вывода изображения до 8K через HDMI, Wi-Fi 6 для стабильного онлайн-гейминга, технология Nahimic для объемного звука. Katana 17 B13U также поддерживает фирменный MSI Center, где пользователи могут настраивать производительность и мониторить систему.

Промоцена игрового ноутбука MSI Katana 17 B13U – 69,9 тыс. руб.

