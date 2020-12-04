Honor объявила о старте продаж нового игрового ноутбука Hunter V700. Цена. Фото

Бренд Honor объявил о старте продаж нового игрового ноутбука Honor Hunter V700. Первый игровой ноутбук бренда Honor построен на базе процессора Intel Core i7-10750H 10 поколения и дискретной видеокарты Nvidia Geforce RTX 2060 с трассировкой лучей в реальном времени.

Ноутбук Honor Hunter V700 выполнен в корпусе из алюминиевого сплава и оснащен IPS экраном с диагональю 16,1 дюйма и узкими рамками. Оригинальная система охлаждения Wind Valley обеспечивает эффективное охлаждение процессора и корпуса.

Традиционно игровые ноутбуки имеют большой вес и габариты, которые необходимы для размещения высокопроизводительных компонентов и эффективного отвода тепла от процессора. Используя огромный опыт разработки передовых мобильных устройств, инженеры Honor создали мощный игровой ноутбук толщиной менее 20 мм. Благодаря узким рамкам экрана, всего 4,7 мм со всех сторон, ноутбук с диагональю 16,1 дюйма имеет габариты, соответствующие моделям с диагональю экрана 15,6 дюйма.

Honor Hunter V700 оснащен IPS экраном с разрешением 1920x1080 пикселей, способным воспроизводить 100% цветового охвата sRGB при максимальном контрасте до 1000:1 и яркости до 300 нит. Частота обновления кадров 144 Гц обеспечивает высокую четкость воспроизведения динамичных сцен с низкими задержками и без размытия.

Новый игровой ноутбук Honor Hunter V700

Ноутбук оснащен киберспортивной клавиатурой с подсветкой четырех зон. Подсвеченные клавиши WASD и широкая клавиша пробела созданы для точного контроля и высокой производительности без лишних усилий. Между клавишами ESC и F1, F4 и F5, F8 и F9 предусмотрены пробелы для интуитивного управления во время игры. Увеличенный тачпад с технологией предотвращения случайных нажатий помогает повысить точность и эффективность управления, устраняя ошибки. Для экономии места и расширения возможностей подключений в тачпад вмонтирован датчик NFC. Honor Hunter V700 также оснащен кнопкой питания со сканером отпечатка пальца с повышенной скоростью запуска и входа в систему благодаря оптимизации BIOS. Полный запуск системы происходит за восемь секунд.

Чтобы гарантировать максимально высокие параметры видео во время игр, ноутбук Honor Hunter V700 оснастили процессором Intel Core i7-10750H 10 поколения и дискретной видеокартой Nvidia Geforce RTX 2060 с трассировкой лучей в реальном времени, что гарантирует безупречную прорисовку сложных сцен.

Кроме того, устройство имеет 16 ГБ ОЗУ DDR4 с возможностью расширения до 32 ГБ и два твердотельных накопителя NVMe SSD с объемом внутренней памяти в исходной комплектации 512 ГБ и возможностью использования слотов для ее расширения.

Отвод избыточного тепла от внутренних компонентов может стать проблемой для тонкого ноутбука. Чтобы избежать перегрева, инженеры Honor применили в Hunter V700 оригинальную систему охлаждения Wind Valley. Система охлаждения включает воздухозаборники Wind Valley с поворотным механизмом, теплоотводы Obsidian, два вентилятора мощностью 12 В, оборудованные системой самоочистки от пыли, и систему вентиляции клавиатуры. Когда крышка ноутбука закрыта, охлаждающая панель скрыта в корпусе. В рабочем состоянии она открывает вентиляционное отверстие шириной 8,5 мм для трехмерного охлаждения, увеличивая объем проходящего через корпус воздуха на 40%. Поворотный механизм системы охлаждения Wind Valley прошел строгое тестирование в лабораториях Honor и выдерживает минимум 50 тыс. циклов открывания и закрывания без всяких проблем.

Разработанный инженерами Honor радиатор использует окружающие поверхности для увеличения площади рассеивания тепла, что улучшает стабильность температуры всей системы. Кроме того, в Honor Hunter V700 используются два мощных 12-вольтовых вентилятора, которые развивают более высокую скорость и работают тише за счет трех тепловых труб и четырех отверстий для теплоотвода. Максимальная производительность достигается еще и благодаря увеличенной площади системы охлаждения (85 мм x 80 мм) и 79 лопастям у каждого вентилятора.

Среди других особенностей Honor Hunter V700 стоит отметить кнопку Hunter, позволяющую быстро переключаться между игровым, сбалансированным и тихим режимами работы в зависимости от потребностей. За звуковую картину отвечает игровая аудиосистема Nahimic для геймеров, обеспечивающая объемное звучание.

С момента выпуска первого поколения Magicbook Honor предлагает пользователям удобные функции «Мультискрин» для одновременной работы с несколькими устройствами. Помимо простой передачи файлов между устройствами на Windows и Android, Honor Hunter V700 получил несколько новых возможностей. Если во время игры встряхнуть свой смартфон Honor и поднести его к сенсорной панели ноутбука, то с помощью функции записи важных игровых моментов Highlight Capture смартфон запишет одноминутный ролик игрового процесса, захватив 30 секунд до и 30 секунд после этого момента. После завершения записи клип будет сохранен на смартфоне для редактирования и отправки друзьям.

Кроме того, мультиэкранная технология Honor Hunter V700 позволяет вести прямую трансляцию игрового процесса со смартфона. Видео и звук мобильной игры можно синхронизировать с ноутбуком по беспроводной сети, обеспечивая стабильную и плавную трансляцию в реальном времени, как при использовании проводного соединения.

Новый игровой ноутбук Honor Hunter V700 уже доступен в официальном интернет-магазине Honor и других каналах партнеров бренда. Рекомендованная розничная цена модели на базе Intel Core i7-10750H с 16 ГБ ОЗУ, SSD накопителем на 512 ГБ и видеокартой Nvidia Geforce RTX 2060 составляет 159990 руб. При добавлении продукта в корзину в официальном интернет-магазине Honor, пользователи получат скидку в размере 13000 руб., а также подарок на выбор: беспроводную мышь Honor, фирменный рюкзак, роутер Honor Router 3 или флагманские смарт-часы Honor Watch GS Pro.