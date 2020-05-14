AMD представила видеокарту Radeon Pro VII

AMD объявила о выпуске видеокарты AMD Radeon Pro VII для рабочих станций. Данное решение предназначено для профессионального использования в приложениях потокового вещания и инженерных приложениях. Новая видеокарта обеспечивает выдающуюся графическую и вычислительную производительность, а также оснащена инновационными функциями. Она создана для работы с наиболее требовательными современными программами потокового вещания и мультимедиа-проектами, выполнения сложного моделирования в системах инженерного анализа и разработки приложений для высокопроизводительных вычислений, которые позволяют делать научные открытия на суперкомпьютерах, работающих на базе процессоров AMD.

Видеокарта AMD Radeon Pro VII имеет 16 ГБ высокоскоростной памяти HBM2 (память с высокой пропускной способностью) и поддерживает работу с шестью синхронизированными дисплеями и компьютерной шиной PCIe 4.0 с высокой пропускной способностью. Новая видеокарта демонстрирует на 26% большую производительность при обработке изображений 8K в Blackmagic Design DaVinci Resolve, а её эффективность при обработке чисел двойной точности (FP64) в пересчете на доллар США выше в 5,6 раз по сравнению с конкурентами. В данной видеокарте впервые представлена технология AMD Infinity Fabric Link для рынка рабочих станций. Технология AMD Infinity Fabric Link увеличивает пропускную способность передачи данных приложений за счет обеспечения высокоскоростного обмена между различными графическими процессорами в системах с многопроцессорными конфигурациями.

Новая видеокарта для рабочих станций обеспечивает высокую производительность и расширенные возможности, которые позволяют рабочим группам по постпроизводству и потоковому вещанию осуществлять визуализацию, редактирование и взаимодействие с контентом формата 8K в любом месте: в кабине репортера, киносъемочном павильоне или при обработке на мультимедиа-сервере. Данный графический адаптер также позволяет инженерам и аналитикам данных обрабатывать более масштабные и сложные модели и наборы данных, обеспечивая сокращение времени обработки при выполнении инженерного моделирования и научных вычислений.

«Сегодня профессионалам приходится соблюдать жесткие временные ограничения проектов в условиях сокращения бюджетов, при этом они должны обеспечивать результаты мирового класса, — рассказывает Скотт Херкельман, вице-президент компании AMD и генеральный директор подразделения по работе с графическими решениями для бизнеса. — Поэтому они ожидают большего от современной видеокарты, и AMD Radeon Pro VII может удовлетворить их требования, благодаря оснащению инновационными высокопроизводительными технологиями, с помощью которых пользователи могут с легкостью выполнять более масштабные и сложные проекты инженерного моделирования, создавать цифровой видеоконтент и рекламные сообщения исключительно высокого разрешения и управлять ими, а также разрабатывать передовые приложения для высокопроизводительных вычислений, которые позволят нам сделать новые научные открытия с использованием крупномасштабных суперкомпьютерных кластеров».

Основные возможности и функции видеокарты AMD Radeon Pro VII. Ведущая производительность при обработке чисел двойной точности — обеспечивая производительность до 6,5 TFLOPS (FP64) с удвоенной точностью для требовательных инженерных и научных приложений, видеокарта Radeon Pro VII демонстрирует в 5,6 раз большую эффективность в пересчете на доллар США по сравнению с конкурентами по результатам внутреннего эталонного теста AMD для рабочей нагрузки Altair EDEM «Screw Auger».

Высокоскоростная память — 16 ГБ памяти HBM2 с пропускной способностью в 1 ТБ/с и полной поддержкой ECC позволяют беспрепятственно обрабатывать сложные модели и наборы данных с низкой задержкой.

Технология AMD Infinity Fabric Link — высокоскоростное соединение с низкой задержкой позволяет совместно использовать память двух графических процессоров AMD Radeon Pro VII. При этом пользователи получают возможность увеличивать размер и масштаб своих рабочих нагрузок, разрабатывать более сложные проекты, а также проводить более крупные инженерные расчеты, чтобы стимулировать научные открытия. Технология AMD Infinity Fabric Link обеспечивает в 5,25 раз большую пропускную способность по сравнению с традиционным интерфейсом PCIe 3.0 x16, при этом скорость взаимодействия между отдельными графическими процессорами может достигать 168 ГБ/с.

Удаленная работа — пользователи могут получать доступ к своим рабочим станциям практически из любого места без ущерба для производительности благодаря функциональности для работы с удаленными рабочими станциями по протоколу IP, встроенной в драйвер AMD Radeon Pro Software for Enterprise.

Поддержка высокоскоростной шины PCIe 4.0 — интерфейс PCIe 4.0 имеет в 2 раза большую пропускную способность по сравнению с PCIe 3.0, позволяя обеспечить беспрепятственную работу с изображениями 8K и многоканальное взаимодействие изображений.

Синхронизация кадров FrameLock/Genlock — обеспечение точной синхронизации выходных кадров для настенных дисплеев, цифровых рекламных вывесок и других устройств визуального отображения (требуется модуль синхронизации AMD FirePro S400).

Поддержка высокого разрешения/нескольких дисплеев — поддержка до шести синхронизированных панелей визуального вывода, полная поддержка расширенного динамического диапазона и разрешения экрана 8K (для одного дисплея) в сочетании со сверхбыстрым кодированием и декодированием для обеспечения работы сложных сценариев многопотоковой обработки видеоданных.

Профессиональная сертификация приложений — оптимизация и сертификация ведущих профессиональных приложений для обеспечения стабильности и надежности.

Открытая экосистема ROCm — открытая программная платформа для ускорения вычислений предоставляет удобную модель программирования графических процессоров с поддержкой OpenMP, HIP и OpenCL, а также поддержку ведущих платформ для работы с машинным обучением и высокопроизводительными вычислениями, включая TensorFlow, PyTorch, Kokkos и RAJA.

Работу видеокарты AMD Radeon Pro для рабочих станций поддерживает программное обеспечение Radeon Pro Software for Enterprise, которое позволяет достичь высочайшего уровня стабильности, производительности, надежности и качества изображений в своем классе, а также другие инновационные возможности, включая захват кадров в высоком разрешении, запись и потоковую передачу видеоданных. Последняя версия программного обеспечения демонстрирует на 14 процентов большую производительность по сравнению с версией предыдущего года для графических адаптеров AMD Radeon Pro текущего поколения.

Компания AMD также выпустила обновления для AMD Radeon ProRender — физического движка для рендеринга, созданного с учетом отраслевых стандартов, который позволяет выполнять ускоренный рендеринг на любом графическом процессоре, любом центральном процессоре и в любой операционной системе6. Обновления включают в себя новые подключаемые модули для SideFX Houdini и Unreal Engine, а также обновленные подключаемые модули для Autodesk Maya и Blender. Разработчики могут воспользоваться доработанным пакетом AMD Radeon ProRender SDK, который доступен на обновленном веб-сайте GPUOopen.com. Его реализация стала проще благодаря возможности использования лицензии Apache License 2.0. Компания AMD также выпустила бета-версию SDK для блока визуализации Radeon ProRender 2.0 следующего поколения с поддержкой визуализации на передовых графических процессорах и центральных процессорах. Подключаемые модули в этой версии имеют открытый исходный код.

Видеокарта AMD Radeon Pro VII ожидается в продаже у основных оптовых и розничных продавцов начиная с 16 июня 2020 года. Стоимость составит 1899 долларов США. Рабочие станции, укомплектованные видеокартами AMD Radeon Pro VII, должны появиться в продаже у ведущих производителей оригинального оборудования во второй половине 2020 года.