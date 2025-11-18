Получите все материалы CNews по ключевому слову
El Capitan Суперкомпьютер
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
El Capitan и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 3
|U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 2
|Минэнерго РФ - Министерство энергетики 352 1
|Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 2
|Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 2
|Салтыков Егор 2 1
|Мансур Ахмед 8 1
|Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 1
|Сидорин Иван 1 1
|Карбутов Егор 1 1
|HFS Research 49 1
|Markets&Markets Research 113 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400588, в очереди разбора - 732438.
Создано именных указателей - 185948.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.