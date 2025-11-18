Разделы

El Capitan Суперкомпьютер


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


18.11.2025 В Европе появился суперкомпьютер экзафлопсного класса 1
12.03.2021 HPC: как меняются высокопроизводительные системы вычислений? 1
23.10.2020 HPE выиграла контракт на сумму более $160 млн на создание одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире 1
06.03.2020 HPE и AMD создадут самый быстрый суперкомпьютер в мире 1
28.07.2017 Россияне нашли опасную «дыру» во всех современных iPhone, iPad и Mac 1
02.09.2016 Через Mac больше нельзя шпионить за пользователями 1
17.05.2016 Эпидемия у компьютеров Apple: Владельцы MacBook жалуются на «жесткое» зависание системы 1
01.02.2016 Обновленная утилита Paragon Camptune X получила новый интерфейс и поддержку System Integrity Protection 1
22.01.2016 Apple потребовалось 2,5 года на устранение «дыры» в iPhone 1
22.12.2015 Пользователи Facebook для iOS теперь могут публиковать и просматривать Live Photos, сделанные на iPhone 6s и iPhone 6s Plus 1
17.11.2015 В iPad Pro найдена серьезная проблема: планшет «умирает» после зарядки 1
01.10.2015 Компьютеры линейки Mac получили "Капитана" 1
30.09.2015 Paragon NTFS for Mac 14 обеспечивает полный доступ к NTFS-разделам в среде OS X 1
29.09.2015 Apple выпускает новую версию ОС 1
10.06.2015 Apple закручивает гайки: С разработчиков бесплатных расширений для Safari будут брать деньги 1
09.06.2015 Революции в прошлом: Для новых ОС Apple берет идеи в Windows 1
09.06.2015 Пять самых важных анонсов от Apple. Итоги WWDC 2015 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

El Capitan и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12588 13
HPE - Hewlett Packard Enterprise 668 3
Microsoft Corporation 25208 3
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 332 2
AMD - Advanced Micro Devices 4455 2
Yandex - Яндекс 8357 2
Meta Platforms - Facebook 4521 2
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Snap Inc 101 1
The Citizen Lab 24 1
Sugon - Dawning Information Industry Company 28 1
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 4 1
Lookout 36 1
CSC - Corporation 69 1
Lenovo Group 2355 1
Dell EMC 5088 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9177 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 364 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4480 1
Telegram Group 2515 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
IBM - International Business Machines Corp 9548 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Broadcom - VMware 2488 1
HP Inc. 5753 1
Cisco Systems 5218 1
SAP SE 5419 1
Oracle Corporation 6857 1
Adobe Systems 1570 1
Google Russia - Гугл Россия 189 1
NSO Group 33 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
NCI - National Cancer Institute - Национальный институт онкологии - Национальный институт рака США 16 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 265 1
EPIC Telecom Invest 207 1
РЖД - Российские железные дороги 1995 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 3
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 83 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 352 1
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27058 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25941 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9679 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12683 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6976 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1708 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17630 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31414 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16650 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10067 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2642 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12214 2
Split View 20 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4137 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1133 2
Соцсеть - Веб-форум - Web Forum 99 2
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 519 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 571 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12937 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7357 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14956 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11907 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25550 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8115 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21761 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2243 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5527 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1259 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2718 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 459 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10184 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6240 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1733 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 322 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 879 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 869 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17770 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2377 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4661 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11479 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 11
Apple iOS 8211 10
Apple iPad 3918 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7329 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3045 7
Apple Safari - браузер 875 7
Apple iPhone 6 4862 4
Microsoft Windows 16274 4
Google Chrome - браузер 1637 4
U.S. Department of Energy - ORNL Frontier - суперкомпьютер 86 3
Microsoft Windows 7 1993 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2333 3
Bending Spoons - Evernote 198 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5137 3
Apple iTunes Store 1115 2
HPE Cray 10 2
Apple iPad Pro 306 2
Apple MacBook Pro 536 2
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 225 2
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 21 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 531 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1010 2
Apple iPad mini 425 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 256 2
Google Android 14623 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 478 2
Apple iPhone 4 789 2
Apple iPhone 5 777 2
Apple iPod Touch 747 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 594 1
Oracle Hyperion 241 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 85 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 186 1
Apple Mac App Store 87 1
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 199 1
HPE Apollo 15 1
Apple macOS Sierra 34 1
Tumblr 43 1
Google Keep 32 1
Apple Developer 7 1
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 2
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 2
Салтыков Егор 2 1
Мансур Ахмед 8 1
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 1
Сидорин Иван 1 1
Карбутов Егор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155841 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53348 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4084 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1429 2
Панама - Республика 109 1
Чехия - Острава 3 1
Европа 24606 1
Дания - Королевство 1317 1
Норвегия - Королевство 1830 1
Швеция - Королевство 3671 1
Исландия 249 1
Финляндия - Финляндская Республика 3657 1
Польша - Республика 1999 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2534 1
Бельгия - Королевство 1168 1
Чехия - Чешская Республика 1329 1
Эстония - Эстонская Республика 757 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45523 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13548 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1146 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1394 1
Израиль 2782 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3378 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20243 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54727 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1650 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31636 2
Энергетика - Energy - Energetically 5495 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11389 1
Английский язык 6858 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5585 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51032 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17330 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6878 1
Сон - Somnus 457 1
Здравоохранение - Отоларингология 182 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4347 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10660 1
Мировой рынок серверов 27 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3758 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4306 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6271 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5484 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9587 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4738 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5364 1
MacRumors 141 2
Reddit 352 1
HFS Research 49 1
Markets&Markets Research 113 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 1
