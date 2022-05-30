В мировом топе суперкомпьютерных держав Россия поднялась с десятого на восьмое место

Россия поднялась с десятой на восьмую строчку в топ-500 мощнейших суперкомпьютеров мира. В рейтинг, как и в 2021 г., попали семь российских суперкомпьютеров «Яндекса», Сбербанка, МТС и МГУ. Продвинуться вперед удалось за счет ослабления позиций Южной Кореи и Голландии.

Россия улучшила позицию в Top500

Россия заняла восьмую строчку в новом Top500 самых производительных в мире суперкомпьютеров, улучшив свой результат, показанный в ноябре 2021 г., когда ей досталась десятая строчка. В новый рейтинг, опубликованный 30 мая 2022 г., вошли семь отечественных машин.

С ноября 2021 г. Россия не заявляла о запуске новых суперкомпьютеров. Поэтому восьмая строчка России досталась по той причине, что у Южной Кореи и Голландии по одному суперкомпьютеру выбыли из Top500.

Первое место в Top500 версии мая 2022 г. занял Китай (173 системы), США (127), Япония (34), Германия (31), Франция (22), Канада (14), Великобритания (12). За Россией в рейтинге следуют Италия, Нидерланды, Саудовская Аравия, Бразилия и Южная Корея – у каждой из этих стран по шесть суперкомпьютеров.

Один из самых разрекламированных суперкомьютеров России - созданный в Сбербанке Christofari

Таким образом, в Китае и США находятся почти две трети самых производительных суперкомпьютеров в мире.

Самые производительные суперкомпьютеры

Опубликовал Top500.org также рейтинг самых производительных суперкомпьютеров. Возглавил его американский Frontier с реальной производительностью на тесте Linpack 1,102 экзафлопсов (1 экзафлопс = 1 квинтиллион операций или 1018 с плавающей запятой в секунду). Он основан на новейшей архитектуре HPE Cray EX235a и оснащен процессорами AMD EPYC 64C 2GHz,. количество ядер — 8730112. Предполагается, что суперкомпьютер будет эксплуатироваться Министерством энергетики.

Два года подряд первое место доставалось Fugaku из японского Центра вычислительных наук RIKEN (R-CCS). Теперь система занимает вторую строчку с производительностью 442,01 Пфлопсов.

Третье место занял финский суперкомпьютер LUMI, установленный в центре EuroHPC в CSC в Финляндии – 151,90 Пфлопсов.

Также в Топ-10 попали еще четыре американских суперкомпьютера Summit, Sierra, Perlmutter, Selene. Есть в десятке два лучших китайских суперкомпьютера: Sunway TaihuLight, разработанный Национальным исследовательским центром параллельной вычислительной техники и технологий Китая (NRCPC) и Tianhe-2A, созданный Китайским национальным университетом оборонных технологий (NUDT). Попала в перечень и одна французская система Adastra.

Китайская интрига

Несмотря на триумф США, The New York Times пишет, что Top500 может быть нерелевантен из-за того, что Китай располагает куда более производительными системами, чем заявляет официально. Журналисты уверены, что КНР не предоставляет данных о китайских суперкомпьютерах экзафлопсного уровня для участия в авторитетном рейтинге. Такую стратегию они выбрали по той причине, что страна использует иностранные чипы в суперкомпьютерах и не хочет привлекать к себе внимание американских регуляторов.

В частности, как минимум, два китайских суперкомпьютера могут быть мощнее американского конкурента. Доказательством можно считать то, что специалисты из КНР на одном из недавних конкурсов за 304 секунды решили задачу по моделированию квантовой вычислительной схемы, которую бы лучший на тот момент американский суперкомпьютер решал 10 тыс. лет.

«Яндекс» вылетел из двадцатки

Что касается успехов российских разработчиков, в Top500 попал суперкомпьютер «Яндекса» «Червоненкис» — он занял 22-ю строчку, ухудшив позиции на три строчки (в ноябре 2021 г. он дебютировал на 19 месте). Реальная производительность машины составляет 21,53 Пфлопсов.

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Также в Top500 вошли ещё два суперкомпьютера «Яндекса» — «Галушкин», созданный в 2021 г. и «Ляпунов», разработанный в 2020 г. Они заняли в рейтинге 40 и 43 места. В предыдущем рейтинге это были 36 и 40 строчки соответственно. Реальная производительность этих машин составляет 16,02 и 12,81 Пфлопсов. Системы построены на базе американских процессоров AMD EPYC и графических ускорителей Nvidia A100 и используются для обучения нейросетевых моделей с миллиардами параметров.

Все три суперкомпьютера «Яндекса» расположены в России: «Галушкин» — в дата-центре во Владимире, а «Червоненкис» и «Ляпунов» — в дата-центре в Рязанской области. Компьютеры используются для обеспечения работы сервисов «Переводчик», голосовой помощник «Алиса», в «Директе» и «Поиске».

Сбербанк потерял три строчки

46 место вместо 43 в ноябре 2021 г. досталось Christofari Neo — суперкомпьютеру Сбербанка, запущенному в 2021 г. Реальная производительность машины составляет 11,95 Пфлопсов. За вычисления, не касающиеся задач искусственного интеллекта, отвечают по два на сервер 64-ядерных процессора AMD Epyc 7742 (Rome). Объем системной памяти составляет 2 ТБ. Машина, занимающаяся обучением нейросетей, получила имя в честь Николая Кристофари, который стал первым клиентом российских сберкасс в 1842 г.

80 место вместо 72 занял еще один компьютер Сбербанка Christofari — NVIDIA DGX-2, предыдущая версия Neo.

Компьютеры МГУ и МТС

Суперкомпьютер «Ломоносов-2» в МГУ расположился на 262 строчке (в ноябре 2021 г. была 241). Он был создан в 2009 г., а в 2014 г. после модернизации занял 22 место в мировом ранкинге. Суперкомпьютерные ресурсы МГУ используются для фундаментальных научных исследований, требующих ресурсоемких вычислений. Например, с его помощью ведутся работы по изучению изменения климата и динамики мирового океана, обработки сейсмических данных, постгеномной медицине и т.д.

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«МТС Гром», принадлежащий оператору МТС, в рейтинге занимает 318 место — он потерял больше всего строчек, так как в ноябрьском рейтинге 2021 г. занимал 294 место. Компания запустила суперкомпьютер в 2021 г. С его помощью Центр искусственного интеллекта МТС работает над продуктами в области машинного зрения и промышленной аналитики, обработки естественного языка, интеллектуального видеонаблюдения.