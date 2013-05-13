Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 107662
ИКТ 8788
Организации 6824
Ведомства 1343
Ассоциации 707
Технологии 3046
Системы 18983
Персоны 42467
География 1708
Статьи 1284
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1724
Мероприятия 824

Stealth Стелс-технология



13.05.2013 Китай испытывает передовой стелс-беспилотник?
04.12.2012 Европейский стелс-убийца совершил первый полет
02.11.2012 Новый китайский "стелс" взлетел
19.09.2012 Пентагон задумал глобальное перевооружение стелс-истребителей
19.09.2012 Китайцы готовят новый стелс-истребитель
18.07.2012 Индия готовит стелс-беспилотник
11.05.2012 Ахиллесова пята "стелс-самолетов": США ищут УФ-маскировку
09.06.2011 Российские радары покончат со стелс-истребителями
17.12.2010 «Стелс» выпустила новый контроллер Мираж-GSM-SD-01
22.07.2010 "Бюджетный стелс" F-15E1 впервые произвёл пуск ракеты
12.03.2008 Пентагон снимает с вооружения самолеты-невидимки "Стелс"
27.03.2007 Обзор «Смерть Шпионам». Первый российский стелс
29.08.2006 В Петербурге построили корабль по технологии «стелс»
29.08.2006 В Петербурге построили корабль по технологии «стелс»
31.03.2006 Иран испытал кассетную "стелс"-ракету
31.03.2006 Иран испытал кассетную "стелс"-ракету
19.10.2005 Русские придумали лучшую "стелс-технологию"
19.10.2005 Русские придумали лучшую "стелс-технологию"

Публикаций - 201, упоминаний - 201

Stealth упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Бука - Buka Entertaiment 480 11
Акелла 847 10
Kalypso Media 56 9
Bethesda Softworks 253 9
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 739 7
Konami 107 7
Sony 6476 6
Ubisoft Romania 19 5
6963 4
Samsung Electronics 9697 4
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 306 4
1С-ИжТиСи 6281 3
Цифра ГК 2137 3
Microsoft Corporation 23440 3
Yandex - Яндекс 5621 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6241 3
4A Games 51 3
GFI Software 208 3
Dr.Web - Доктор Веб 1209 3
Восход ФГБУ НИИ 598 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4132 2
Google LLC 10899 2
Citrix Systems 781 2
Новый диск 954 2
IBS Platformix - СИЛА 833 2
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 2
JVC Kenwood 411 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1022 2
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 222 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 796 2
IBM - International Business Machines Corp 9181 2
Руссобит-М 255 2
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 31 2
Xiaomi 1277 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9383 2
THQ 295 2
СМАРТС ГК 518 2
Bose corp 30 1
InfoWatch - Инфовотч 913 1
LG Electronics 3534 1
Самолёт ГК 1654 38
Boeing 987 13
Lockheed Martin 750 11
Northrop Grumman 201 6
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 37 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2506 4
Точка 3788 4
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 64 3
Лента - Сеть розничной торговли 1687 3
BAE Systems 169 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6615 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 433 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 95 2
Аркус - бизнес-центр 5 2
Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 9 2
Россети Ленэнерго 2336 2
Эра HD - Эра ХД 54 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6164 2
General Atomics Aeronautical Systems 29 2
Верный - торговая сеть 256 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 2
BMW Group 411 1
Композит 84 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 102 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 69 1
KIA Motors 98 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 46 1
LinkedIn 581 1
Sony BMG 185 1
Bertelsmann 193 1
Аристократ 12 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1815 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 1
Цезарь Сателлит 39 1
eBay Inc 1596 1
Sony BMG Music Entertainment 34 1
Сокол ОКБ - Опытно-конструкторское бюро Сокол имени М.П. Симонова 2 1
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 14 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1920 31
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17863 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2494 9
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4287 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 6
Правительство Исламской Республики Иран - КСИР - Корпус стражей исламской революции - вооружённые силы Ирана 33 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1301 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10341 4
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 149 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3050 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 92 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9006 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 26 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 2
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 202 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 566 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 856 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2988 1
Управление делами президента Российской Федерации 102 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 107 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 75 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 54 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 85 1
Правительство Австралии - Министерство обороны Австралии - Вооруженные силы Австралии - Australian Defence Force, ADF 16 1
Организация Варшавского договора - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года до 1 июля 1991 года 24 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1203 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 247 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3658 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 72 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 43 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 976 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 656 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5988 4
Аль-Каида - террористическая организация 53 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 423 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
АРБ - Ассоциация российских банков 199 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 47 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2279 34
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15971 30
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78981 21
PC game - Shooter - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 874 17
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10048 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19559 13
Gen V - кибератаки пятого поколения 1060 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8695 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17263 12
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 716 12
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12496 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38597 12
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11030 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52914 11
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 1983 10
Gameplay - Геймплей - игровой процесс 1199 9
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24951 9
РЛС - Радиолокационная станция - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности 146 9
RPG - Role-playing game - Ролевая игра 616 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8032 9
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2585 8
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6835 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 14898 8
Подводная лодка - подлодка, субмарина - submarine 256 8
Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы 366 7
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management 585 7
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 837 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21843 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3824 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25825 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22081 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7728 6
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 594 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9750 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6309 6
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 1516 6
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25546 6
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 2257 5
Сенсоры и обработка сенсорной информации 1382 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4033 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2890 28
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3939 24
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 228 23
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 142 19
Northrop Grumman - X серия БПЛА 38 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4349 11
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 181 9
Microsoft Windows 2000 12642 8
Microsoft Windows 14391 8
Square Enix - Eidos Montreal - Deus Ex: Human Revolution - Компьютерная игра (стелс) 51 7
Valve Software - Half-Life - Counter-Strike 117 6
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 54 6
Ubisoft - Silent Hunter 22 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1793 5
Fallout 140 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4803 4
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 119 4
Apple iPhone 6 6152 4
Konami - Metal Gear Solid - Компьютерная игра (стелс) 31 4
Acer Predator 186 4
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 257 4
General Atomics Aeronautical Systems - Predator MQ-9 Reaper - модульный разведывательно-ударный БПЛА 19 3
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 122 3
4A Games - Metro: Last Light 34 3
Lockheed Martin - JASSM - Joint Air-to-Surface Standoff Missile 9 3
Powercom Raptor - Серия ИБП 60 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6482 3
Sony Playstation Portable - Sony PSP 654 3
Microsoft Windows XP 2359 3
Replay Studios - Velvet Assassin - Компьютерная игра (стелс) 16 3
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 48 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 384 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 858 2
Microsoft Skype 1969 2
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 317 2
Microsoft Windows 7 1878 2
Xiaomi Mi Home 47 2
IBS AppLine Хамелеон - Aplana TAF 46 2
Linux OS 8199 2
Антонов Виктор 8 6
Левкевич Михаил 60 4
Глуховский Дмитрий 22 3
Путин Владимир 2710 2
Александров Владимир 5 2
Головин Андрей 14 2
Иванов Сергей 369 2
Pratt Ian - Пратт Йэн 5 2
Гаглоев Арсен 2 1
Потемкин Борис 2 1
Абрамова Елена 12 1
Медведев Дмитрий 1628 1
Макухин Вячеслав 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 364 1
Петухов Михаил 6 1
Акопов Григорий 1 1
Сошников Дмитрий 16 1
Мякишева Марина 84 1
Андронов Алексей 27 1
Белей Татьяна 7 1
Демурджян Юлий 5 1
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 51 1
Гордеев Эдуард 3 1
Яхин Дэн 1 1
Филин Кирилл 1 1
Кравцова Анна 2 1
Molchan Ted - Молчан Тэд 4 1
Рогозин Дмитрий 94 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
Кисляков Евгений 92 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 180 1
Шипов Савва 86 1
Терещенко Денис 64 1
Солодовников Денис 94 1
Скляр Алексей 51 1
Семенов Алексей 71 1
Албычев Александр 101 1
Тарасенко Андрей 9 1
Чурсин Игорь 20 1
Минниханов Рустам 108 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50062 69
Россия - РФ - Российская федерация 122163 68
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15008 21
Земля - планета Солнечной системы 9684 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12795 16
Германия - Федеративная Республика 11892 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39162 14
Европа 21273 12
Иран - Исламская Республика Иран 1003 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2609 9
Франция - Французская Республика 7075 7
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 601 7
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 510 7
Ирак - Республика 695 7
США - Калифорния 4663 7
Персидский залив 184 6
Италия - Итальянская Республика 4217 5
Средиземное море - Средиземноморье 196 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14885 5
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 609 5
Индия - Республика 5057 4
Израиль 2602 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1135 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2296 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13113 4
США - Пенсильвания - Питтсбург 118 4
Испания - Королевство 3598 4
Финляндия - Финляндская Республика 3465 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1424 4
Солнце - звезда Солнечной системы 4899 3
Ближний Восток 2641 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17022 3
Россия - ЮФО - Севастополь 491 3
Америка Южная 711 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2478 3
Солнечная система - Solar system 2449 3
Япония 12859 3
Швеция - Королевство 3454 3
США - Огайо 275 3
Литва - Литовская Республика 620 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7490 73
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3792 45
Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение 9374 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23738 16
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1519 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9906 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41481 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14965 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41647 9
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3425 7
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 610 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1077 6
Иран - Исламская революция - Иранская революция 1979 года 27 5
Английский язык 6147 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8842 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 3288 5
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3405 4
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1647 4
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание 233 4
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4539 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2161 4
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2628 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1529 3
Энергетика - Energy - Energetically 4182 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3935 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4633 3
Число Маха - скорость 54 3
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 266 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10154 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1298 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4037 3
Homo Sapiens - Человек разумный 2714 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 3056 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10618 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1666 3
Физика - Physics - область естествознания 2429 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4722 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3879 2
Юриспруденция - Jurisprudence 6188 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3257 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 26
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10992 10
Space Daily 528 4
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Times 645 2
Space War 75 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 459 2
AP - Associated Press 1994 2
The Register 1393 2
Российская газета 239 2
New Scientist 1447 2
Flight Global 78 1
F-16.net 126 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 134 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
USA Today 125 1
IGN 53 1
РБК Инновации 47 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 623 1
Известия ИД 459 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
CNews - ZOOM.CNews 1757 1
The Guardian - Британская газета 339 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 299 1
Engadget - Блог о технологиях 417 1
NYT - The New York Times 1001 1
Thomson Reuters - Рейтер 5767 1
Bloomberg 1073 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 662 1
500 Startups 14277 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7427 2
CNews Мишень 157 2
Gartner - Гартнер 3470 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 126 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 25 1
AV-Comparatives 23 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24950 9
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 9
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 248 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 58 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 651 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 572 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 481 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 7 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 60 1
University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11576 9
Международный женский день - 8 марта 273 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 1
Microsoft Imagine Cup 57 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1213710, в очереди разбора - 889554.
Создано именных указателей - 107662.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие новогодние подарки до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие приложения для новогодних вечеринок: праздник на смартфоне

Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще