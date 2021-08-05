Мир на пороге глобального дефицита конденсаторов из-за решения властей всего одной страны

В мире возникла угроза нехватки керамических MLCC-конденсаторов, используемых в автомобилях и современной электронике. В Маниле (Филиппины) введен локальный локдаун из-за коронавируса, который может распространиться на фабрики крупных компаний по выпуску таких конденсаторов. Риск ограничений возник и в ряде городов Китая, где тоже есть заводы по производству MLCC.

Конденсаторов на всех не хватит

Во всем мире может начаться дефицит многослойных керамических конденсаторов поверхностного монтажа (multilayer ceramic capacitors, MLCC), сообщает аналитическая компания TrendForce. Угроза нехватки этих компонентов, используемых во всех современных электронных устройствах, возникла из-за властей всего лишь одной страны – Филиппин.

По данным TrendForce, филиппинское правительство распорядилось ввести коронавирусные ограничения в Маниле (столица Филиппин) и ее округах. Это может вызвать трудности с выпуском MLCC на фабриках компаний Samsung и Murata, расположенных в непосредственной близости от Манилы. Ограничения введены до 20 августа 2021 г.

Завод японской компании Murata расположен в Танаунане. На нем выпускаются конденсаторы крупных размеров преимущественно для автомобильной электроники. В общей сложности на Филиппины приходится 18% общего объема производства MLCC для автомобилей.

Крошечные керамические конденсаторы скоро станут на вес золота

Завод корейской Samsung в филиппинском городе Каламба отвечает за производство MLCC базового и среднего уровня со стандартизованными размерами и характеристиками. Такие конденсаторы используются в самых разных потребительских устройствах. Данная фабрика Samsung выпускает 15% мировых объемов MLCC такого класса и по объемам производства уступает лишь заводу той же Samsung в Тяньцзине (Китай). В настоящее время завод в Каламбе загружен на 90%.

Вероятность простоя заводов высока

Власти Филиппин ввели локальный локдаун в Маниле и округах по примеру Малайзии, где началось быстрое распространение нового штамма коронавируса COVID-19, известного как Delta. То же сейчас происходит и в Маниле.

Как сообщают аналитики TrendForce, заводы Murata и Samsung находятся на расстоянии около 67 километров от Манилы, то есть пока не входят в зону действия новых ограничений. На момент публикации материала работали в обычном режиме, но все может измениться, если локдаун в Маниле не поможет сдержать распространение коронавируса.

В этом случае власти Филиппин могут расширить спектр действия ограничений, и тогда они, с высокой долей вероятности, захватят и территории обоих заводов. Вместе с карантином в Малайзии, где тоже есть фабрики по производству MLCC, это может привести к острой нехватке таких компонентов уже в текущем (III) квартале 2021 г.

Тайвань всех спасет

Коронавирус COVID-19 заставил власти многих стран Юго-Восточной Азии ввести общенациональные или региональные запреты, включая ограничения на свободное перемещение граждан. Из-за подобных мер в Малайзии уже пострадали компании Murata и Samsung, а вместе с ними – и японскую Taiyo Yuden, у которых есть свои заводы по выпуску MLCC в этой стране.

Расположение фабрик по выпуску MLCC-конденсаторов

Все это может быть выгодно компаниям, чье производство расположено в странах, где нет таких жестких ковидных ограничений. TrendForce приводит в пример тайваньские Yageo и Walsin. Аналитики компании полагают, что уже в самом ближайшем будущем производители потребительской электроники перенаправят свои заказы на керамические конденсаторы именно им.

Китай может снова все испортить

Совсем плохой ситуация с общемировой нехваткой MLCC станет, если ковидные ограничения начнут вводить в Китае. Эта страна «подарила» миру коронавирус – его утечка произошла в городе Ухань в декабре 2019 г.

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Китай быстро справился с эпидемией коронавируса, в этой стране она не успела перерасти в пандемию. Однако теперь высокая вероятность быстрого распространения штамма Delta возникла в Нанкине и Чжанцзяцзе, что может привести к ограничениям.

На КНР в настоящее время приходится 55% мирового производства MLCC-конденсаторов. Заводы компаний Murata и Yageo расположены в городах Уси и Сучжоу провинции Цзянсу, в которую входит и «коронавирусный» Нанкин.

Если ситуация с COVID-19 в Китае продолжит ухудшаться, мировым поставкам MLCC, вне всякого сомнения, будет нанесен значительный ущерб. Аналитики TrendForce уверены, что дефицит многослойных конденсаторов может начаться в III квартале 2021 г.

Дефицит полупроводников

Нехватка керамических конденсаторов поверхностного монтажа присоединится к дефициту полупроводников – процессоров, чипсетов и других микросхем. Он охватил весь мир в январе 2021 г. и тоже стал следствием пандемии коронавируса.

В этой ситуации мир оказался из-за массового перехода людей на удаленную работу в 2020 г. и возникшему в связи с этим высокому спросу на компьютеры и оргтехнику. Сперва дефицит ударил по автомобильной промышленности, а также по производству видеокарт, ноутбуков и бытовой техники. В июле 2021 г., как сообщал CNews, он добрался и до смартфонов, вызвав их стремительное подорожание.