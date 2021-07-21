Началось эпическое подорожание смартфонов. Под ударом Россия и весь мир

Дефицит полупроводников, подкосивший производство автомобилей, видеокарт, ноутбуков и бытовой техники, добрался и до смартфонов. Производители начали ощущать нехватку комплектующих и стали сокращать географию распространения мобильников и повышать цены на них. Например, некоторые мобильники Xiaomi подорожали почти на 10%. В России тоже грядет удорожание смартфонов, и начаться оно может в ближайшие несколько недель.

Смартфоны на вес золота

В России и других странах мира во второй половине 2021 г. ожидается заметный рост цен на смартфоны, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Специалисты издания связывают это с дефицитом микросхем, который ранее ударил по производству других устройств, в том числе видеокарт, бытовой техники и автомобилей.

По данным WSJ, в первом полугодии 2021 г. дефицит компонентов почти не затрагивал сферу смартфонов. Теперь же их нехватка вынуждает производителей сокращать производство и повышать цены. Даже те компании, которые запаслись микросхемами на несколько месяцев вперед, начинают испытывать трудности.

Некоторые бренды сокращают не только выпуск новых аппаратов, но и географию распространения. Так поступил интернет-гигант Google – он заявил, что его смартфон Pixel 5a будет продаваться исключительно в США и Японии, хотя модели предыдущего поколения завозились и в другие страны.

Покупка нового смартфона становится все более затратным мероприятием

Компания Xiaomi, во II квартале 2021 г. поднявшаяся на второе место по объемам отгрузок смартфонов и сместившая с него Apple, пошла другим путем. Она пока не сокращает список стран, в которых продает свои мобильники, но при этом повышает цены на них. Это особенно видно на примере модели Redmi Note 10.

На момент премьеры Redmi Note 10 оценивался в $161 (12 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 июля 2021 г.). Теперь же его цена составляет $174 (13 тыс. руб.), что соответствует 8-процентному подорожанию.

Xiaomi также практикует задержки с поставками своих аппаратов. WSJ пишет, что флагманский камерофон Mi 11 Ultra поступил в продажу лишь несколько дней назад, хотя его премьера, как сообщал CNews, состоялась еще в марте 2021 г.

Ситуация в России

По данным WSJ со ссылкой на аналитиков Strategy Analytics, средняя оптовая цена на смартфоны в период с апрель по июнь 2021 г. выросла на 5%, компанию. Исследовательская компания CounterPoint приводит схожие данные.

Россияне могут ощутить на себе рост стоимости смартфонов в самом ближайшем будущем. По прогнозам директора по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрия Рябинина, подорожание мобильников в России начнется к октябрю-ноябрю 2021 г.

Рябинин сообщил «Российской газете» (РГ), что цены пойдут вверх после многочисленных летних акций. Ритейлеры заранее готовят себе почву для предновогодних распродаж, чтобы в этот период создать видимость скидок.

«Осенью нужно быть особенно осторожными при покупках и проверять цены в каталогах онлайн-агрегаторов, а в идеале еще смотреть на динамику за несколько недель перед покупкой через сохраненные копии страниц в поисковиках или специальные расширения браузеров/приложения», – заявил РГ Дмитрий Рябинин. Как сильно подорожают мобильники, он не уточнил.

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В «Мегафон ритейл» сообщили изданию, что информацию об изменении закупочных цен на мобильники их производители пока распространяют. Представители «Билайна», напротив, заявили, что «наблюдают тренд на удорожание новых моделей смартфонов».

Об изменении цен на смартфоны в России рассказал РГ вице-президент «Связного» по закупкам и развитию Михаил Догадин. По его словам, колебание цен пока небольшое. «В дальнейшем рост цен будет зависеть от того сохранится ли на рынке дефицит комплектующих и от стабильности курса валют», – добавил Догадин.

Samsung и Apple «в домике»

WSJ пишет, что дефицит компонентов в настоящее время в полной мере начали ощущать на себе почти все производители смартфонов. Нехватка комплектующих не коснулась пока лишь компаний Apple и Samsung.

В случае Apple дефицит пока не затронул ни одну из выпускаемых в настоящее время моделей iPhone. С Samsung все немного иначе – тут речь идет только о флагманских аппаратах высокого ценового сегмента, так что не исключено, что модели линеек A-series и M-series среднего и бюджетного уровня в скором будущем тоже начнут дорожать.

Россияне смогут переждать рост цен

Удорожание смартфонов, в том числе и доступных аппаратов Xiaomi линейки Redmi, многие россияне смогут переждать без вреда для их кошелька. CNews писал, что в последние годы в России возник тренд на увеличение срока пользования мобильными устройствами. Если в 2020 г. средний срок замены аппарата составлял два года, то в 2021 г. он увеличился до трех лет.

Чтобы без каких-либо компромиссов пользоваться смартфоном в течение столь длительного по современным меркам срока, россияне стали чаще отдавать предпочтение дорогим устройствам. По сравнению с первым полугодием 2020 г. в первой половине 2021 г. средняя стоимость смартфонов в России выросла на 44% и составила 23,7 тыс. руб.

Жители России также стали чаще покупать смартфоны Apple. За тот же период их средняя цена выросла на 26% и составила 73 тыс. руб.