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Xiaomi везет в Россию смартфон, который можно сломать пополам руками. Цена, видео

Техника
, Текст: Эльяс Касми

В России скоро начнутся продажи смартфонов Xiaomi Redmi Note 10 и Note 10 Pro – бюджетных моноблоков с AMOLED-экранами. Старшая версия может стоить в пределах 25 тыс. руб., а младшая – от 16,3 тыс. руб., но итоговые цены Xiaomi пока не называет. Базовый Redmi Note 10 провалил тест на прочность – его можно сломать пополам буквально за секунду без особых усилий.

Бюджетные новинки Xiaomi

Компания Xiaomi готовится к российскому релизу смартфонов Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, премьерный показ которых состоялся в Индии 4 марта 2021 г. Мобильники будут продаваться в России в нескольких цветах, а их дебют назначен на 25 марта 2021 г.

Российские версии Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, как и индийские, тоже получат экран AMOLED – это новшество для линейки Redmi Note, в которой с самого начала использовались только IPS-матрицы. Рекомендуемая Xiaomi стоимость смартфонов на момент публикации материала оставалась неизвестной, однако «Румиком», неофициальный ритейлер продукции этой компании, заранее опубликовал их предварительные цены. Итоговые расценки могут оказаться совсем другими.

В России, по данным «Румикома» выйдут четыре новых Redmi Note 10, из которых лишь один будет носить приставку Pro. Цены начинаются 16,3 тыс. руб. за младший Redmi Note 10 с 4 ГБ оперативной 64 ГБ встроенной памяти, затем идет Redmi Note 10 на 4/128 ГБ за 17,8 тыс. руб., а за Redmi Note 10 на 6/128 ГБ россиянам нужно будет отдать 22 тыс. руб.

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Redmi Note 10 Pro

Самым дорогим в линейке оказался Redmi Note 10 Pro с памятью 6/128 ГБ – его оценили в 25 тыс. руб.

Неразбериха с модификациями

В Индии Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 10, 10 Pro и 10 Pro Max и в общей сложности восемь различных их модификаций. Обычный Note 10 получил версии 4/64 и 6/128 ГБ стоимостью $165 (12,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 19 марта 2021 г.) и $192 (14,2 тыс. руб.)

Note 10 Pro предложен в версиях 6/64 ГБ ($220, 16,3 тыс. руб.), 6/128 ГБ ($234, 17,3 тыс. руб.) и 8/128 ГБ ($261, 19,3 тыс. руб.). Старший Note 10 Pro Max с теми же объемами памяти стоит $261 (19,1 тыс. руб.), $275 (20,3 тыс. руб.) и $302 (22,3 тыс. руб.) соответственно.

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Предварительные российские цены на новинки Redmi

День спустя, 5 марта 2021 г., Xiaomi показала Redmi Note 10 в модификациях для глобального рынка, внеся тем самым значительную путаницу их различия. На мировом рынке она предложит покупателям смартфоны Note 10, Note 10 Pro и Note 10S.

Обычный глобальный Redmi Note 10 ничем не отличается от индийского, тогда как общемировой Note 10 Pro – это индийский 10 Pro Max. Что касается нового Note 10S, то это индийский Note 10 «на стероидах» - он получил основную камеру 64 Мп вместо 48 Мп, чип NFC и игровой процессор MediaTek Helio G95 вместо обычного Qualcomm Snapdragon 678.

Согласно описанию на сайте «Румикома», в Россию приедут именно глобальные версии смартфонов. Redmi Note 10S для российского рынка пока не заявлен.

Bendgate во всей красе

В Индии продажи всех смартфонов Redmi Note 10 начались 18 марта 2021 г. Младший представитель серии, как выяснилось, плохо адаптирован под не самое бережное использование – к примеру, он подхватил «болезнь», распространять которую начал еще Apple iPhone 6.

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Шестое поколение смартфонов Apple, вышедшее в 2014 г., славится своей способностью легко гнуться и из-за этого выходить из строя – проблема стала массовой, и ее назвали Bendgate.

Тест на устойчивость корпуса Redmi Note 10 к сгибанию

Аналогичную «способность» приобрел и Redmi Note 10 – YouTube-канал Gupta Information Systems in опубликовал видео, на котором отчетливо видно, что для сгибания корпуса смартфона будет достаточно лишь легкого усилия. Мобильник также провалил тест на падение экраном вниз, а его корпус, как выяснилось, легко покрывается царапинами.

Спецификации смартфонов

Redmi Note 10 для российского рынка будет построен на 11-нанометровом 8-ядерном чипе Qualcomm Snapdragon 678 с частотой до 2,2 ГГц и видеокартой Adreno 612 на 800 МГц. Ему достанутся фронтальная камера на 13 Мп с диафрагмой f/2,45 и основной модуль на 48 (f/1,79) + 8 (f/2,2, широкоугольная, угол обзора 118 градусов) + 2 (f/2,4, макро) + 2 Мп (f/2,4, сенсор глубины).

Экран смартфона – это AMOLED на 6.43 дюйма с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1100 нит и частотой обновления 60 Гц. Мобильник получил разъем для наушников и порт USB-C для быстрой (33 Вт) зарядки аккумулятора емкостью 5000 мАч. В стоимость входят ИК-сенсор для управления бытовой техникой, сканер отпечатков пальцев на боковой панели и прошивка MIUI 12 поверх ОС Android 11.

Старший Redmi Note 10 Pro собран на чипе Qualcomm Snapdragon 732G (восемь ядер, 8 нм, частота до 2,3 ГГц, видеокарта Adreno 618 на 750 МГц). Основная камера смартфона – 108 (f/1.9) + 8 (f/2.2, угол обзора 118 градусов) + 5 (f/2.4, макро) + 2 Мп (f/2.4, сенсор глубины), фронтальная – 16 Мп (f/2.45).

В мобильнике есть NFC, батарея 5020 мАч, и вход под наушники. Экран имеет диагональ 6,67 дюйма и частоту обновления 120 Гц, а все прочие характеристики Redmi Note 10 Pro идентичны Redmi Note 10.



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