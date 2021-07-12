Россияне бросились скупать дорогие смартфоны. Дешевые звонилки больше не нужны

В России резко вырос средний чек на смартфон, и подскочили продажи дорогих аппаратов. Россияне стали вкладываться в более качественные устройства, чтобы пользоваться ими дольше – средний срок замены аппарата всего за год вырос с двух лет до трех. Но на рост средней стоимости влияет и рост самих цен, продиктованный, в том числе мировым дефицитом микросхем.

Россияне переходят на флагманские смартфоны

В России стремительно взлетела средняя стоимость смартфона. По данным «Ведомостей», всего за год она выросла на невероятные 44% и достигла 23,7 тыс. руб.

Такую статистику за первое полугодие 2021 г. привел изданию оператор МТС, одним из направлений бизнеса которого является розничная продажа гаджетов. В настоящее время МТС занят сокращением числа салонов и переводом розницу в онлайн.

«Связной», тоже закрывающий офлайновые точки продаж, заявил о 43-процентном росте средней цены смартфона по сравнению с первой половиной 2020 г. В этой сети она достигла той же отметки в 23,7 тыс. руб.

По словам представителей «Связного», столь резкий рост средней цены мобильника был зафиксирован впервые за последние три года. Они сообщили изданию, что в последний раз подобное происходило в первой половине 2018 г., хотя до нынешних масштабов тогда не дошло. Три года назад средняя цена выросла на 21% в сравнении с первым полугодием 2017 г.

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В Tele2 средняя цена смартфона тоже растет, хотя и не так активно, как в других сетях. «По итогам января–июня 2021 г. средний чек от продажи смартфонов в нашей сети увеличился на 34% год к году», – рассказала «Ведомостям» представитель Tele2 Дарья Колесникова.

Готовность переплачивать

Большинство опрошенных изданием экспертов сошлись во мнении, что радикальное увеличение средней цены смартфона в первом полугодии 2021 г. обусловлено повышенным интересом россиян к дорогим аппаратам. Представитель «Связного» отметил, жители страны стали чаще покупать смартфоны Apple – за отчетный период их средняя цена выросла на 26% и составила 73 тыс. руб. С его слов, в целом средняя стоимость смартфонов в ценовой категории от 45 тыс. руб. подскочила на 18% до 81 тыс. руб. Доля таких аппаратов в продажах в денежном эквиваленте тоже показала рост – она увеличилась на 2,8 процентного пункта и остановилась на отметке 9,5%.

В сети «М.Видео-Эльдорадо» наблюдается схожая ситуация. Смартфоны стоимостью дороже 50 тыс. руб. здесь сметают с полок – за первое полугодие 2021 г. их продажи в количественном эквиваленте выросли более чем вдвое по сравнению с первой половиной 2020 г.

По итогам первой половины 2021 г. самым востребованным смартфоном среди покупателей МТС стал iPhone 11, вышедший осенью 2019 г. На момент публикации материала его стоимость на российском рынке варьировалась от 55 тыс. руб. до 70 тыс. руб. Представитель МТС подчеркнул, что в недавнем прошлом лидерами продаж, напротив, были дешевые смартфоны.

Истинные причины

Повышенный интерес россиян к смартфонам верхнего ценового диапазона на фоне падения доходов и постоянно слабеющего рубля обеспечивают несколько факторов. В МТС уверены, что это связано с тем, что потребителей перестали устраивать возможности недорогих гаджетов. Представители оператора сообщили изданию, что теперь россияне все чаще отдают предпочтение устройствам с хорошими камерами, большими экранами и вместительным накопителем, чтобы в дальнейшем пользоваться ими дольше.

Это подтверждает и другой источник издания. По его подсчетам, если в 2020 г. средний период замены смартфона в России находился в пределах двух лет, то год спустя он вырос до 2,5-3 лет. Он тоже связывает это с тем, что россияне стали покупать более дорогие мобильники.

Но этот же источник видит в росте средней цены и более глобальные причины. По его мнению, на это влияет дефицит полупроводников, с которым столкнулись многие отрасли, включая производство смартфонов. Сам дефицит возник из-за пандемии коронавируса, и производители микросхем не могут побороть его уже более полугода.

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Со слов этого эксперта, новые модели смартфонов поступают в продажу по завышенным ценам. В ряде случаев рост стоимости достигает 35%. В качестве примера он привел компанию Xiaomi, в прошлом известную своими недорогими и качественными смартфонами. По его подсчетам, те смартфоны компании, что сейчас стоят в пределах 30 тыс. руб., без этого дефицита могли бы продаваться по 22-23 тыс. руб.

Цены растут, продажи падают

На фоне роста средней цены смартфона продажи умных мобильников по стране, напротив, падают. Разница составляет 4-6% год к году в зависимости от сети.

Эксперты связывают это, опять же, с увеличением срока замены мобильников. К тому же, весной 2020 г., когда Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми (это обрушило работу портала госуслуг), многие родители поспешили потратить эти деньги на покупку недорогих смартфонов своим детям.

В 2020 г. массовая покупка дешевых аппаратов снижала средний чек и увеличивала объемы продаж. В первой половине 2021 г. подобной ситуации не наблюдалось. Но во втором полугодии все может измениться, потому что в июле 2021 г. Владимир Путин вновь обеспечил семьи с детьми финансовой поддержкой. К слову, это опять совпало с поломкой «Госуслуг».

Ноутбуки берут пример со смартфонов

Средний чек дорожает не только в стане смартфонов, но и на рынке ноутбуков. За год он вырос на 41%. «Ведомости привели в пример ряд моделей Lenovo и HP, которые за год не только не упали в цене, но и заметно подорожали.

Тот же Lenovo Ideapad L340-17API теперь стоит на 14 % дороже, а за игровой HP Omen 15-dh1 придется переплатить 13 %. Лэптопы китайских брендов Huawei и Honor (теперь это отдельные компании) подорожали на 5-10% в зависимости от модели.

От дешевых смартфонов к дорогим

В начале 2020 г. россияне действительно отдавали предпочтение дешевым смартфонам. Как сообщал CNews, средняя стоимость Android-смартфонов в I квартале 2020 г. составила $184 и сократилась на 7,4% к уровню I квартала 2019 г.. «Среди потребителей наблюдалась тенденция к выбору недорогих смартфонов стоимостью ниже $100 и моделей стоимостью от $200 до $300 долларов без учета НДС, – сообщили тогда CNews представители аналитической компании «IDC Россия».

Однако примерно в тот же период начался кратковременный, но в то же время резкий рост спроса на ультрадорогие аппараты. Россияне, опасаясь очередного обвала курса рубля и гарантированного роста цен, бросились скупать смартфоны дороже 100 тыс. руб. В ряде сетей их продажи почти мгновенно подскочили на 300%.