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Индексная книга (каталог) CNews*
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China Daily

СОБЫТИЯ


04.02.2026 Создан самый быстрый в мире робот-гуманоид. Он бегает со скоростью 36 км/ч 2
08.01.2026 Китай готовит к запуску серийное производство чипов без кремния 1
11.07.2024 Китайцы создали себе национальный Linux, напичканный ИИ-функциями, работающими прямо на ПК 1
06.07.2023 Китайцы заявили о создании своей «первой ОС с открытым исходным кодом». У ее истоков стояла армия Китая 1
14.09.2020 Microsoft осталась без TikTok. Китайцы ей отказали в пользу неожиданного конкурента 1
28.08.2020 На TikTok нашелся новый неожиданный покупатель 1
03.08.2020 У Microsoft есть только 45 дней, чтобы купить Tiktok 1
23.11.2018 США потребовали от Германии, Италии и Японии запретить Huawei 1
19.09.2018 Alibaba через год выпустит чип с ИИ, а через два собственный квантовый процессор 1
22.03.2017 Microsoft возвращается в госсектор Китая с подконтрольной властям Windows 10 1
06.03.2017 Выпущен первый смартфон, который фотографирует во все стороны сразу. Видео 1
20.02.2017 Первый в мире экзафлопсный компьютер будет создан без процессоров и ОС из США 1
19.01.2017 Начал работу первый в мире невзламываемый спутник с квантовым шифрованием 1
12.10.2016 iPhone 7 взорвался в руках владельца и поранил его лицо 1
29.05.2012 Запущено пробное производство телевизоров Apple 1
22.05.2012 Партнер Apple - Foxconn - потратит $210 млн на строительство новой линии 1
12.05.2012 Признание: Сборщик iPhone и iPad готовится выпускать телевизор Apple 1
27.12.2011 Foxconn удвоит объем выпуска iPhone 1
07.09.2011 Глава Lenovo стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером в Китае 1
05.08.2011 Huawei будет развивать собственную облачную платформу 1
18.01.2011 Китай ужесточит борьбу с онлайн-пиратством 1
22.10.2010 Китай создал альтернативу Google Earth и Google Maps 1
22.10.2010 В Китае запустили «убийцу» Google Earth 1
30.08.2010 Lenovo создает конкурента Xbox и Nintendo 1
23.07.2009 Исчезновение прототипа iPhone привело к самоубийству рабочего Foxconn 1
25.06.2009 Китай ненадолго заблокировал Google 1
11.06.2009 Yahoo открыла исследовательский центр в Китае 1
20.04.2009 Китайцы наладили выпуск бамбуковых клавиатур, на подходе – мышки и USB-носители 1
20.01.2009 Китайские власти запретили публиковать личную информацию в Сети 1
14.03.2008 Прошли крупнейшие киберучения CyberStorm II 1
17.01.2008 Правительство Китая будет бороться с онлайн-играми 1
05.12.2007 Через два года Китай отправит зонд на Марс 1
10.10.2007 Китаянку арестовали за вранье в интернете 1
07.08.2007 В Шанхае будут лечить от интернет-зависимости 1
28.05.2007 Китай: WAPI вытесняет Wi-Fi 1
25.05.2007 Китайский криптостандарт стал для США политической проблемой 1
01.03.2007 Неделя онлайновых игр стоила жизни 26-летнему китайцу 1
29.01.2007 Запущена первая в мире сеть 4G 1
29.01.2007 В Китае запущена первая сеть 4G 1

Публикаций - 72, упоминаний - 73

China Daily и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12761 8
Apple Inc 13250 7
Microsoft Corporation 25841 5
Huawei 4699 5
Intel Corporation 12858 5
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 5
Lenovo Group 2472 4
Samsung Electronics 11121 3
Alibaba Group 480 3
AMD - Advanced Micro Devices 4687 3
Sony 6754 3
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 3
ByteDance 57 3
Alphabet 179 2
X Corp - Twitter 2942 2
Qualcomm Technologies 1988 2
Meta Platforms - Facebook 4629 2
Oracle Corporation 7099 2
Yahoo! 3729 2
China Mobile 437 2
TKC - Tianjin Kylin Information 7 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 1
Motorola Inc 1156 1
UBtech Robotics 19 1
China Netcom Group Corporation Limited 64 1
Ericsson Mobile Communications 13 1
CETC - China Electronics Technology Corporation - China Electronics Technology Group 16 1
Unitree Robotics 29 1
Insta360 12 1
VNET Group - 21Vianet 6 1
Leju Robot - Leju Robotics 6 1
Figure AI 5 1
Agility Robotics 5 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5701 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 1
ZTE Corporation 801 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
Fujitsu 2109 1
Россети Ленэнерго 1699 2
Walmart - Wal-Mart Stores 407 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 2
SoftBank Group 286 2
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 40 1
Резонанс НПП 407 1
General Atlantic - GA 28 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
SZSE - Shenzhen Stock Exchange - Шэньчжэньская фондовая биржа 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Microsoft - LinkedIn 705 1
Tesla Motors 468 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
Sequoia Capital 116 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1421 3
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 120 2
Китай - ВСНП - Всекитайское собрание народных представителей - Высший законодательный орган Китая 14 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1699 2
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 2
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5994 1
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - State Bureau of Surveying and Mapping - China Meteorological Administration, CMA 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14007 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5734 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1902 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1519 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 32 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 156 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22737 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28483 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14082 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18460 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10284 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33781 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27044 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29837 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16546 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23091 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18284 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5013 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8867 4
Application store - магазин приложений 1481 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23380 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10302 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18211 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15519 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17074 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7557 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26184 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9625 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24630 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10785 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2248 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3663 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4781 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2798 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26487 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4833 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1508 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3295 2
WLAN Authentication and Privacy Infrastructure - WAPI - Wireless LAN Authentication and Privacy Infrastructure 9 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9996 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4918 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2603 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13248 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6493 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35554 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54491 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7673 6
Intel x86 - архитектура процессора 2183 4
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 86 3
ByteDance - TikTok 360 3
Google Android 15325 3
Microsoft Windows 16968 3
Baidu 303 3
ByteDance - Douyin 8 3
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 2
Linux - Debian GNU 572 2
Kylin openKylin 8 2
Kylin OS - Linux - Debian GNU - Ubuntu 21 2
FreePik 1873 2
Google YouTube - Видеохостинг 3014 2
Apple iPad 4023 2
Linux OS 11618 2
UnionTech - Deepin Linux - Hiweed Linux - Hiwix 41 2
Huawei Mate - серия смартфонов 456 2
Microsoft Azure 1530 2
Apple Siri - Голосовой помощник 447 2
Apple iCloud 310 2
Microsoft Office 365 1050 2
Mozilla Firefox - браузер 1958 2
Apple iPhone 6 4860 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 316 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Kingsoft Office Software - WPS Office 51 2
UnionTech - UOS - Unity Operating System 39 2
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 151 1
Musical.ly 6 1
Great Firewall of China - Великий китайский файрвол (брандмауэр) - Золотой щит - Golden Shield Project 55 1
Alibaba Group - AliCloud - Linux AliOS - YunOS - Aliyun OS - Alibaba OS Business Group 20 1
Nintendo Wii - игровая консоль 760 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 1
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 1
Microsoft 365 Copilot 257 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Tesla Optimus 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 698 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1035 2
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 1
Ma Jack - Ма Джек 27 1
Xiaowei Kou - Сяовей Ку 1 1
Deming Xu - Деминг Сю 2 1
Bolt Usain - Болт Усэйн 6 1
Powell Colin - Пауэлл Колин 15 1
Isaacson Walter - Исааксон Уолтер - Айзексон Уолтер 28 1
Castro Fidel - Кастро Фидель 9 1
Munster Gene - Манстер Джин 60 1
Crozier Alain - Крозье Ален 2 1
Popkin Jamie - Попкин Джейми 2 1
Pfeiffer Eckhard - Пфайффер Экхард 7 1
Fuzhang Qian - Фузханг Киан 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 933 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 409 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 228 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 1
Jianfeng Zhang - Цзяньфэн Чжан 2 1
Ельцин Борис. 99 1
Altman Samuel - Altman Sam - Альтман Сэм - Олтман Сэм 69 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19290 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54978 25
Россия - РФ - Российская федерация 167662 12
Китай - Шанхай 837 10
Китай - Пекин - Beijing 1106 8
Япония 13837 6
Южная Корея - Республика 7085 5
США - Колумбия - Вашингтон 1498 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3666 4
Китай - Тайвань 4283 4
Европа 25012 3
Земля - планета Солнечной системы 10893 3
Канада 5092 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1829 3
Новая Зеландия 738 3
Китай - Гуандун - Гуандонг 90 2
Азия - Азиатский регион 5944 2
Индия - Bharat 5895 2
Италия - Итальянская Республика 4517 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 217 2
Китай - Хэнань - Чжэнчжоу 45 2
Китай - Цзянсу 71 2
Китай - Уси 15 1
Китай - Сычуань 96 1
Китай - Ляонин 30 1
Китай - Центральный 13 1
Китай - Хэйлунцзян - Харбин 35 1
Китай - Цинхай 11 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13851 1
Словения - Республика 255 1
Финляндия - Финляндская Республика 3704 1
Сингапур - Республика 1959 1
США - Нью-Йорк 3187 1
Германия - Федеративная Республика 13279 1
Китай - Хубэй - Ухань 65 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Нидерланды 3764 1
Австрия - Австрийская Республика 1359 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 66 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 822 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34102 9
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18308 6
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Интернет-кафе 310 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5826 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4019 3
Английский язык 7055 2
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6782 2
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Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 497 2
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3882 2
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Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1553 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16249 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10950 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1648 1
Физика - Physics - область естествознания 2961 1
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Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5668 1
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Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 2
Forbes - Форбс 1014 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 245 2
AppleInsider 400 2
Mashable 372 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Total Telecom 613 1
NEWSru.com 229 1
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 1
The Verge - Издание 621 1
The Register - The Register Hardware 1793 1
Bloomberg 1640 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1343 1
РИА Новости 1041 1
NYT - The New York Times 1103 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 678 1
DigiTimes - Издание 1332 1
PhoneArena 75 1
AP - Associated Press 2008 1
South China Morning Post 95 1
NPD DisplaySearch 285 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8656 1
Gartner - Гартнер 3669 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 260 2
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 2
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 21 1
Fudan University - Фуданьский университет 12 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 72 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1741 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 145 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
Земля из космоса 51 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1290 1
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