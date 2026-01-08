Китай готовит к запуску серийное производство чипов без кремния

Тогда как другие страны активно исследуют возможности производства чипов из альтернативных кремнию материалов, Китай уже в этом году готовится запустить серийное производство процессоров из дисульфида молибдена.



Запуск производства чипов нового поколения

Китайская Shanghai Atomic Technology запустила в Шанхае первую демонстрационную линию по производству микропроцессоров WUJI нового поколения из «двумерного» материала дисульфида молибдена вместо кремния. Запуск полномасштабного серийного производства запланирован на июнь 2026 г., сообщило издание China Daily.

В ближайшей перспективе WUJI не будут уступать по производительности современных процессорам. Компания планирует в 2026 г. достичь уровня, эквивалентного кремниевому техпроцессу в 90 нм, к 2027 г. — 28 нм, а к 2028 г. — 5 нм и 3 нм.

Shanghai Atomic Technologyсоздана в феврале 2025 г. Бао Вэньчжуном (Bao Wenzhong), ученым из Фуданьского университета.

Безкремниевые процессоры

WUJI использует 32-битную архитектуру и может выполнять сложение и вычитание чисел до 4,2 млрд и обрабатывать данные объемом в гигабайты.

freepik/jcomp Китай планирует уже в 2026 г. серийно производить безкремниевые чипы, эквивалентные кремниевому техпроцессу в 90 нм

На данный момент он содержит 5,9 тыс. транзисторов, что является рекордом для этого типа 2D-технологий. Современные высокопроизводительные чипы для смартфонов, например, содержат миллиарды транзисторов. Однако по мере уменьшения размеров чипов кремний достигает физических пределов, которые приводят к утечке энергии и перегреву.

«Двумерный» материал дисульфид молибдена имеет толщину всего в несколько атомов, что позволяет электрическим сигналам передаваться более эффективно, при этом выделяя значительно меньше тепла. Это особенно важно для развития искусственного интеллекта, основным сдерживающим фактором которого сейчас является высокое энергопотребление.

От стадии исследований к массовому производству

Власти Шанхая поддерживают развитие новой отрасли, налаживая связи между академическими учреждениями и венчурными фондами для обеспечения финансирования и привлечения талантливых кадров. По словам Чжай Цзиньго (Zhai Jinguo), заместителя директора Комиссии по науке и технологиям муниципалитета Шанхая, город намерен создать полный цикл, который «переведет 2D-полупроводники из стадии исследований в массовое применение».

Поиски альтернатив кремниевым процессорам активно ведутся в разных странах, в том числе в России. В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» разработали отечественный прототип полевого транзистора на основе карбида кремния (SiC). Об этом сообщал CNews в марте 2025 г.

В мае 2025 г. стало известно, что Samsung Electronics вынашивает планы заменить кремний стеклом в центральном компоненте упаковки чипов. Реализовать идею Samsung собирается к 2028 г.

Индийские и американские исследователи, как писал CNews в июне 2025 г., создали процессор, чьи транзисторы построены на базе двух двумерных материалов — диселенида вольфрама и сульфида молибдена. Их микросхема в разы превосходит кремниевые компьютеры по уровню энергоэффективности, но пока сильно уступает по масштабам и быстродействию (25 кГц против нескольких гигагерц).