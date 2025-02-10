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Исследование «Авито»: ИТ-специалисты чаще других россиян выбирают активный зимный отдых и предпочитают горные лыжи сноуборду

«Авито» провели опрос, который показал, что работники ИТ-сферы чаще выбирают горные лыжи, чем сноуборд – этот вид активного отдыха предпочитают 39% опрошенных, тогда как на сноуборде катаются 34%. При этом в целом айтишники демонстрируют повышенный интерес к зимним видам спорта по сравнению с общероссийскими показателями. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Исследование выявило разницу в увлечении горнолыжным спортом между ИТ-специалистами и остальными россиянами. Среди всего населения эти показатели существенно ниже: горные лыжи выбирают 26%, а сноуборд – только 19%. При этом абсолютным лидером среди зимних видов спорта у ИТ-специалистов стало катание на коньках – им увлекаются примерно две трети (67%) опрошенных, а беговыми лыжами занимаются 55% респондентов.

Представители ИТ-индустрии демонстрируют более активный подход к зимнему досугу: 37% предпочитают комбинировать активный и спокойный отдых, а 12% выбирают исключительно активный спорт, что превышает общероссийский показатель в 8%. Примечательно, что только 17% айтишников не любят зиму, тогда как среди всех россиян таких 22%.

Главной мотивацией для занятий зимними видами спорта среди ИТ-специалистов является желание поддерживать физическую форму – об этом заявили 54% опрошенных, что заметно выше общероссийского показателя в 42%. Кроме того, айтишники чаще других россиян занимаются спортом для релаксации и снятия стресса (46% против 37%) и создания контента для социальных сетей (18% против 13%).

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Исследование также показало, что ИТ-специалисты чаще других россиян пробуют необычные зимние активности – такой опыт имеют 54% айтишников против 49% среди всего населения. Самыми популярными экстремальными занятиями среди работников ИТ-сферы стали зимняя рыбалка (24%), экстремальный спуск (13%) и восхождение в гору (12%). Среди россиян в целом более высокий процент любителей зимней рыбалки – 28%.

70% ИТ-специалистов следят за профессиональными соревнованиями по зимними видам спорта, однако их предпочтения в просмотре отличаются от личных увлечений. Наибольшей популярностью пользуются хоккей (35%), биатлон (31%) и фигурное катание (30%). При этом айтишники чаще других россиян смотрят хоккей (35% против 30%) и реже – фигурное катание (30% против 37%).

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