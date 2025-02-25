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«Ростелеком» повышает энергоэффективность спортивных объектов на Южном Урале

«Ростелеком» повысил энергоэффективность еще одного важного спортивного объекта Челябинской области. Мастера компании подготовили телеком-инфраструктуру, а также модернизировали освещение на территории лыжно-биатлонного комплекса им. Светланы Ишмуратовой в Златоусте. Работы, которые в дальнейшем позволят проводить на стадионе соревнования всероссийского и более высокого уровня, завершили к финалу Кубка России по биатлону. Зимние состязания пройдут с 7 по 9 марта 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Специалисты провайдера организовали защищенную от хакерских атак телеком-инфраструктуру, необходимую для работы оргкомитета, судей и СМИ. А также построили основной и резервный каналы связи, обеспечивающие интернет-подключение на скорости до 2 Гбит/с. Кроме того, мастера компании полностью модернизировали освещение на территории спортивного объекта. К финалу Кубка России на лыжно-биатлонном комплексе работники «Ростелекома» заменили больше 1000 устаревших светильников на современные диодные. Были обновлены фонари вдоль лыжных трасс и на самом стадионе в зоне старта-финиша. После технологического переоснащения общая освещенность территории комплекса стала соответствовать необходимым нормативам, а потребление электроэнергии на объекте в дальнейшем сократится в среднем на 40%.

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Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала компании «Ростелеком»: «В первую очередь наши специалисты продлили освещение вдоль трасс. Теперь современные светодиоды горят на протяжение четырех километров. Это крайне важно и для самих соревнований, и для тренировочного процесса. С новым светом спортсменам будет комфортнее состязаться, а представителям СМИ делать фото и видеосъемку мероприятий. Чтобы провода не попадали в кадр, все сети, проходящие по территории комплекса, были убраны под землю».

Павел Накоряков, начальник управления по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа: «Перед нами стояла задача доработать все нюансы, чтобы стадион был пригоден для проведения спортивных мероприятий любого уровня. В прошлом году комплекс им. Светланы Ишмуратовой вошел в ряд ключевых биатлонных объектов России. Он включает в себя всю инфраструктуру, необходимую для круглогодичных тренировок атлетов разной степени подготовки и предназначен не только для проведения соревнований по биатлону и лыжным гонкам, но смежным видам спорта».

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