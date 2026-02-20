Разделы

СШОР №1 им. С.И. Ишмуратовой Спортивная школа олимпийского резерва №1 Лыжно-биатлонный комплекс им. Ишмуратовой


20.02.2026 МТС раскинула LTE-сеть для спортсменов и болельщиков Финала Кубка России по биатлону 2
08.07.2025 «Ростелеком» подписал эксклюзивное соглашение о цифровизации оружейной столицы Урала 1
25.02.2025 «Ростелеком» повышает энергоэффективность спортивных объектов на Южном Урале 2
09.02.2024 «Ростелеком» на Южном Урале обеспечил связью и освещением площадки II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта 2

Ростелеком 10434 3
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 61 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 251 1
Металлург КБ 24 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 121 1
Судебная власть - Judicial power 2414 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74027 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2380 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32140 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17220 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3135 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11206 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1126 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13075 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9409 1
Оцифровка - Digitization 4947 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57695 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1535 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28978 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12377 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 373 1
Макагонов Евгений 35 3
Накоряков Павел 1 1
Решетников Олег 1 1
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 68 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1714 3
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 290 2
Россия - УФО - Челябинская область 1425 2
Россия - УФО - Челябинская область - Куса 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 158722 1
Земля - планета Солнечной системы 10699 1
Италия - Итальянская Республика 4441 1
Евразия - Евразийский континент 632 1
Италия - Милан 165 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 320 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6433 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55165 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32038 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4393 1
Спартакиада 4 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20457 1
