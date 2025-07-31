Amazfit запускает продажи умных часов Balance 2 с автономностью до 21 дня

Amazfit представила новое поколение умных часов Balance 2 с расширенными спортивными функциями для точного и непрерывного мониторинга пульса, сна и уровня стресса.

Умные часы Amazfit Balance 2 подойдут для любого образа жизни — от повседневного использования до активного спорта и путешествий. Устройство отличается широким набором спортивных функций, точной навигацией и длительным временем автономной работы.

Ключевые особенности: прочный алюминиевый корпус с водозащитой 10 ATM и сапфировым стеклом; двухдиапазонная GPS-навигация и поддержка 6 основных спутниковых систем;170+ спортивных режимов и персонализированные планы от ИИ-тренера Zepp Coach; до 21 дня автономной работы без подзарядки.

Amazfit Balance 2 выполнены в обновленном алюминиевом корпусе с лаконичным дизайном, подходящим как для делового, так и для спортивного образа. 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей обеспечивает яркость до 2 тыс. нит, что гарантирует отличную видимость даже на солнце. Сапфировое стекло защищает экран от царапин, а встроенные динамики и микрофон позволяют использовать часы для звонков. В комплект входят два силиконовых ремешка: черный и оранжевый.

Amazfit Balance 2 демонстрируют высокую автономность: с аккумулятором ёмкостью 658 мАч часы могут работать до 21 дня без подзарядки. Даже при активном использовании встроенного GPS возможности часов впечатляют: до 67 часов в энергосберегающем режиме и до 33 часов при высокой точности позиционирования.

Благодаря поддержке нескольких спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС и других), а также двухдиапазонной работе (L1+L5) часы обеспечивают высокую точность позиционирования. Это особенно важно при тренировках на пересечённой местности и в незнакомой обстановке.

Чувствуйте себя уверенно в любой местности — даже там, где не ловит связь. В Amazfit Balance 2 можно заранее загрузить карты и использовать их автономно во время поездок. Поддерживаются глобальные базовые карты, топографические карты с контурными линиями, а также карты горнолыжных курортов.

Загруженные карты дают возможность использовать навигацию по маршруту, активировать функцию возврата к исходной точке, получать уведомления о поворотах и ориентироваться на местности без подключения к интернету.

Amazfit Balance 2 поддерживают более 170 видов тренировок и автоматически распознают наиболее популярные. После тренировки пользователю доступен подробный отчет с основными показателями в приложении Zepp.

Часы позволяют непрерывно отслеживать пульс, уровень кислорода в крови (SpO₂), уровень стресса, качество сна, степень восстановления и даже артериальное давление — с возможностью последующей калибровки. Встроенный ИИ-тренер Zepp Coach формирует персонализированные планы тренировок: он анализирует уровень активности, фазы восстановления и ваши цели, чтобы адаптировать нагрузку в режиме реального времени.

Amazfit Balance 2 выдерживают давление до 10 ATM и соответствуют шести международным стандартам прочности. Часы подходят не только для плавания, но и для дайвинга на глубине до 45 метров.

Голосовой ассистент Zepp Flow позволяет запускать и приостанавливать тренировки, отвечать на сообщения и управлять функциями устройства без прикосновений. Среди других интеллектуальных сервисов — Food Log, который автоматически учитывает калории на основе фотографий блюд, и Zepp Aura*, предлагающий рекомендации для улучшения сна и восстановления.

Функции Zepp Flow, Food Log, Zepp Aura пока недоступны для региона «Россия». Для их активации необходимо выбрать регион на «Бразилия» при регистрации аккаунта в приложении Zepp.

Стоимость умных часов Amazfit Balance 2 — 24990 руб. Новинка уже доступна в официальном магазине Amazfit на Ozon, а также в розничных сетях.