CorpSoft24 перевел инфраструктуру компании «Спортивные Технологии» в облако

Специалисты CorpSoft24 спроектировали облачную инфраструктуру для поставщика спортивного оборудования, компании «Спортивные технологии», и разместили ее в защищенном облаке. В результате проекта заказчик получил возможность централизованного управления ресурсами, их масштабирования и резервирования. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Компания «Спортивные Технологии» занимается созданием «под ключ» спортивных пространств, оснащением объектов массового и любительского спорта. Порядка 800 наименований продукции из нескольких тысяч, представленных в ее каталоге, компания конструирует и производит на собственных производственных мощностях.

До начала проекта для размещения корпоративных данных и приложений заказчик пользовался разрозненными облачными ресурсами, а также средствами резервного копирования другого провайдера. В определенный момент из-за некорректной работы сервисов он столкнулся с потерей информации. Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, компания приняла решение о модернизации облачной инфраструктуры и обратилась за помощью в CorpSoft24.

Специалисты CorpSoft24 изучили существующий ИТ-ландшафт компании и предложили консолидировать разрозненные виртуальные сервера заказчика в единую облачную среду, которая обеспечивала бы удобство управления ресурсами и доступ пользователей к ним, возможность масштабирования вычислительных мощностей и резервирование данных.

После прохождения этапов аудита, проектирования и итогового согласования проекта специалисты CorpSoft24 развернули новую облачную инфраструктуру. Особенно актуальным для заказчика стал сервис резервного копирования, позволяющий настраивать параметры бэкапа различных виртуальных машин, производить их с необходимой частотой, при этом четко контролируя этот процесс.

«Большое преимущество нашей компании – в высокой компетентности инженеров технической службы. Мы растим собственных специалистов и привлекаем лучших экспертов с рынка. Поэтому мы готовы гарантировать заказчику быструю реализацию проекта и оперативное сопровождение решений. Менее чем за сутки для компании «Спортивные технологии» в нашем облаке была развернута необходимая инфраструктура, настроены права доступа, сетевые элементы и другие компоненты», – сказал Алексей Слепинин, заместитель начальника коммерческого отдела CorpSoft24.