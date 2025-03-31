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Слепинин Алексей
Слепинин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Гольцов Олег 3 1
|Крутик Сергей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146741 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 1
|23ABC News 171 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350018, в очереди разбора - 761445.
Создано именных указателей - 171953.
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