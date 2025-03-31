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Слепинин Алексей


31.03.2025 CorpSoft24 перевел инфраструктуру компании «Спортивные Технологии» в облако 1
29.12.2021 Corpsoft24 внедрит систему бухгалтерского и налогового учета на ВДНХ 1
17.06.2021 Corpsoft24 создала облачное хранилище проектной документации для ABC Industrial 1
06.08.2020 CorpSoft24 перенесла ИТ-инфраструктуру «Аксиомы Сервиса» в облако 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Слепинин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 208 3
Nextcloud 26 1
8353 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 412 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21504 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10255 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31295 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13462 1
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Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1587 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 175 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43693 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6038 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 171953.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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