CorpSoft24 перенесла ИТ-инфраструктуру «Аксиомы Сервиса» в облако

Облачный провайдер CorpSoft24 объявил о сотрудничестве с компанией «Аксиома Сервиса». CorpSoft24 осуществил перенос и развертывание ИТ-инфраструктуры «Аксиомы Сервиса» в своем облаке.

«Аксиома Сервиса» оказывает услуги в области бухгалтерского учета, финансового аудита, налогового консультирования.

В CorpSoft24 рассказали, что перед компанией стояла задача в кратчайший срок и максимально безболезненно для всех клиентов «Аксиомы Сервиса» перенести данные в облако, а также обеспечить возможность удаленной работы для всех сотрудников.

«Особенностью проекта стала необходимость быстрого развертывания отказоустойчивой системы для безопасного перехода компании от одного провайдера к другому. Наши специалисты сократили сроки миграции с нескольких месяцев до трех дней», – отметил Алексей Слепинин, заместитель начальника коммерческого отдела CorpSoft24.

Компания CorpSoft24 взяла на себя установку ПО, настройку баз данных и всю рутинную работу по добавлению в систему 250 пользователей, обеспечив безопасный перенос данных.

«Это позволило клиенту не выстраивать собственную инфраструктуру, сэкономить на покупке систем хранения данных, специализированного ПО, серверов и прочего оборудования, а также не расширять штат ИТ-специалистов», – сказал Алексей Слепинин.

«Работая в сфере оказания услуг бухгалтерского учета, уделяешь большое внимание безопасности данных, беспрерывной работе сервисов, – сказал Олег Гольцов, директор по ИТ компании «Аксиома Сервиса». – CorpSoft24 помог осуществить быстрый процесс миграции, обеспечил качественную техническую поддержку и высокий уровень информационной безопасности».