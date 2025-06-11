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«Билайн»: спортивные платформы на пике популярности – москвичи стали активнее смотреть матчи

«Билайн» провел анализ использования приложений для просмотра спортивных матчей среди москвичей и обнаружил, что в 2025 г. клиенты на 20% стали чаще пользоваться такими платформами, чем в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Специалисты изучили обезличенные данные интернет-трафика абонентов оператора в Москве и Московской области. Платформа Okko.sport показала рост — трафик увеличился на 305% по сравнению с 2024 г. У «Матч Премьер» также было увеличение — 55%. Отмечен рост и по другим платформам, таким как Sportbox и «Матч ТВ»: 24% и 5% соответственно. Это говорит о высоком интересе публики к спортивным новостям и трансляциям.

Тем не менее, платформа srrb.ru столкнулась с уменьшением трафика на 7%, что может быть связано с изменениями в контентной стратегии или конкуренцией со стороны других ресурсов.

Среди спортивных новостных сайтов наибольшее увеличение трафика произошло на Sports.ru (+58%). Следом идут Championat.com (+31%) и Sport-express (+5%).

Sports.ru более популярен среди женщин, чем среди мужчин (82% против 18%). Другие приложения в основном используются мужчинами, доля которых составляет от 63% до 84%.

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«Матч ТВ» популярен среди жителей Химок (31%), Пушкино (14%) и Королева (3%). Sportbox чаще посещают жители Химок (18%), Одинцово (7%) и Мытищ (3%). На Okko.sport топ-3 городов Подмосковья по доле трафика выглядит так: Балашиха (24%), Химки (22%) и Люберцы (4%).

Исследование об использовании мобильной связи проводилось сотрудниками ПАО «ВымпелКом» на обезличенном массиве данных в период с 1 января 2024 г. по 31 мая 2025 г. Выборка более 600 тыс. клиентов «Билайн». Выводы исследования могут отличаться от других источников, так как проведены на ограниченном объеме данных.

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