«МегаФон» прокачал связь возле спортивных объектов Нижнего Новгорода

Инженеры «МегаФона» провели апгрейд свыше 50 базовых станций с начала года и заметно улучшили параметры связи в Нижегородской области. Каждый пятый телеком-объект из списка находится в областном центре, в том числе около знаковых спортивных площадок. В результате проведенных работ сотни тысяч спортсменов, болельщиков и любителей здорового образа жизни получили увеличенное покрытие сети и более высокую скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Связисты провели технические мероприятия на улице Бетанкура в районе стадиона «Нижний Новгород», который вмещает 45 тыс. человек, и на улице Керченской – напротив строящейся Ледовой арены, рассчитанной на 12 тыс. зрителей. Работы по строительству нового ледового стадиона еще продолжаются, но уже можно забронировать ложи на предстоящие хоккейные сезоны. Связисты также сработали на опережение и запустили там новое телеком-оборудование.

Модернизация сети затронула и Дворец спорта на проспекте Гагарина, где сейчас проходят домашние игры хоккейного клуба «Торпедо» и баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород». Здесь же собираются и тысячи любителей фигурного катания на популярных ледовых шоу. Благодаря технологической модернизации даже в дни больших спортивных праздников, когда нагрузка на сеть возрастает многократно, любые цифровые сервисы работают без сбоев.

«Физкультура и спорт все активнее входят в повседневную жизнь нижегородцев. По данным статистики, каждый третий занимаются тем или иным видом физической активности регулярно. Наличие надежной связи и скоростного интернета делает эти занятия еще комфортнее: всегда можно поделиться с друзьями видео-свидетельствами наиболее увлекательных моментов и собственных рекордов. Поэтому мы внимательно следим за трафиком в таких локациях и оперативно модернизируем телеком-инфраструктуру там, где это наиболее востребовано. Благодаря техническим мероприятиям мобильный интернет теперь работает на 20% быстрее», – отметил директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

Инженеры также ускорили передачу данных на Анкудиновском шоссе – около зеленой зоны Щелоковского хутора, где ежедневно сотни нижегородцев занимаются физкультурой и спортом и на улице Штеменко – там расположена известная студия современных танцев Аллы Духовой Todes, где занимаются и дети, и взрослые.

Кроме Нижнего Новгорода связисты провели апгрейд сети почти в 20 локациях Дзержинска – второго по величине города Нижегородской области, а также в селах Балахнинского, Богородского, Володарского, Городецкого, Дальнеконстантиновского, Павловского, Сеченовского и Тоншаевского районов.