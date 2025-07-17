«Яндекс Фабрика» запустила бренд спортивных товаров Bodycore

«Яндекс Фабрика» представила новый бренд спортивных товаров Bodycore. В его ассортимент входят беговые дорожки, вело- и гребные тренажеры, а также перкуссионные массажеры. Все позиции представлены в средней ценовой категории и доступны к заказу на «Яндекс Маркете». В будущем ассортимент бренда пополнится также спортивной одеждой, новыми видами массажеров и другими товарами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Фабрики».

«Яндекс Фабрика» запустила Bodycore, чтобы выйти в новую нишу и усилить свои позиции в растущей категории спортивных товаров. В первом полугодии 2025 г. продажи тренажеров на «Маркете» увеличились в 1,6 раз по сравнению с аналогичным периодом в 2024 г., а наиболее популярным запросом у покупателей были тренажеры для кардиотренировок. Новый бренд дополняет существующий портфель спортивных брендов: помимо Bodycore «Фабрика» предлагает товары для активного отдыха Outstep и велосипеды Raskat.

Яндекс Фабрика «Яндекс Фабрика» запустила бренд спортивных товаров Bodycore

«Наш ключевой подход при создании бренда Bodycore — сделать занятия спортом источником удовольствия, баланса и энергии. Поэтому товары Bodycore рассчитаны как на новичков, так и на тех, кто уже занимается регулярно — тренажеры можно адаптировать под разные уровни подготовки и задачи», — сказала Мария Бриш, дизайн-директор «Яндекс Фабрики».

В ряде моделей предусмотрена автоматическая регулировка скорости, наклона и уровня нагрузки в зависимости от пульса. В некоторых тренажерах угол наклона можно менять не только вверх, но и вниз — это позволяет имитировать подъемы и спуски и увеличивать интенсивность тренировки. В линейке также есть велотренажеры, которые оснащены утяжеленным маховиком: он обеспечивает плавный ход и снижает нагрузку на суставы. Все устройства прошли тестирование на прочность и безопасность, а компактный дизайн удобен для хранения даже в маленьком пространстве.