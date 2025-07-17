Разделы

Техника
|

«Яндекс Фабрика» запустила бренд спортивных товаров Bodycore

«Яндекс Фабрика» представила новый бренд спортивных товаров Bodycore. В его ассортимент входят беговые дорожки, вело- и гребные тренажеры, а также перкуссионные массажеры. Все позиции представлены в средней ценовой категории и доступны к заказу на «Яндекс Маркете». В будущем ассортимент бренда пополнится также спортивной одеждой, новыми видами массажеров и другими товарами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Фабрики».

«Яндекс Фабрика» запустила Bodycore, чтобы выйти в новую нишу и усилить свои позиции в растущей категории спортивных товаров. В первом полугодии 2025 г. продажи тренажеров на «Маркете» увеличились в 1,6 раз по сравнению с аналогичным периодом в 2024 г., а наиболее популярным запросом у покупателей были тренажеры для кардиотренировок. Новый бренд дополняет существующий портфель спортивных брендов: помимо Bodycore «Фабрика» предлагает товары для активного отдыха Outstep и велосипеды Raskat.

ya1.jpg

Яндекс Фабрика
«Яндекс Фабрика» запустила бренд спортивных товаров Bodycore
Какая CRM подойдет вашей компании? Тест
Цифровизация

«Наш ключевой подход при создании бренда Bodycore — сделать занятия спортом источником удовольствия, баланса и энергии. Поэтому товары Bodycore рассчитаны как на новичков, так и на тех, кто уже занимается регулярно — тренажеры можно адаптировать под разные уровни подготовки и задачи», — сказала Мария Бриш, дизайн-директор «Яндекс Фабрики».

В ряде моделей предусмотрена автоматическая регулировка скорости, наклона и уровня нагрузки в зависимости от пульса. В некоторых тренажерах угол наклона можно менять не только вверх, но и вниз — это позволяет имитировать подъемы и спуски и увеличивать интенсивность тренировки. В линейке также есть велотренажеры, которые оснащены утяжеленным маховиком: он обеспечивает плавный ход и снижает нагрузку на суставы. Все устройства прошли тестирование на прочность и безопасность, а компактный дизайн удобен для хранения даже в маленьком пространстве.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Бизнес массово переходит с ПО Oracle на открытую Java. Поддержка софта Oracle влетает в копеечку

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Чтобы подгадить Huawei, США разрешили продавать китайцам ИИ-ускорители

Обзор: Онлайн-сервисы для ведения учета и сдачи отчетности 2025

Совершена грандиозная атака на сеть торговли алкоголем «Винлаб». Чинить будут несколько дней, ожидаются миллиардные убытки

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще