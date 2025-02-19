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«МегаФон» ускорил интернет для воронежских бизнесменов и спортсменов

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в воронежском многофункциональном комплексе «Гран-При». Теперь посетители спортивного центра и арендаторы бизнес-площадей смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно анализу обезличенного массива данных, еженедельный объем интернет-трафика в этой локации уже сравним почти с 30 тыс. минут видеозвонков. Особенно высокая востребованность в мобильных услугах наблюдается в будни, а в выходные, как правило, активность снижается. Меньше всего интернет-сессий и звонков зафиксировано в субботу – почти в два раза ниже, чем среднедневные показатели.

Новое телеком-оборудование установлено внутри комплекса и работает в среднечастотном диапазоне. Такое решение обеспечивает более качественное покрытие и повышенную скорость мобильного интернета по сравнению с размещением базовых станций за пределами здания. При этом быстрая передача данных будет доступна даже в дни максимальной наполненности спортивного и бизнес-центров.

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Бизнес

Теперь дети и родители, посещающие секции, мероприятия и соревнования различного уровня, проходящие в спортивном комплексе, смогут без задержек отправлять фото и видеофайлы, делиться эмоциями в мессенджерах, вести стримы в социальных сетях. Для бизнесменов актуальными будут голосовые звонки по технологии VoLTE, когда голос звучит чисто и естественно, а быстрый мобильный интернет поможет оперативно проверять почту, отслеживать необходимую бизнес-информацию на региональных и федеральных сайтах.

«Мы используем различные решения, чтобы обеспечить качество мобильных услуг в зданиях, так как некоторые строительные и облицовочные материалы ухудшают распространение сигнала. В таких случаях наши инженеры применяют indoor-решение – устанавливают оборудование внутри торговых, спортивных или бизнес-центрах. Уверен, что посетители комплекса “Гран-При” высоко оценят скорость интернета и бесперебойность голосового сигнала», – сказал директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.

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