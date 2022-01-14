Oracle Database Oracle DB объектно-реляционная система управления базами данных
Oracle Database упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|ZDnet 584 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
|Из рук в руки - irr.ru 41 1
|EWeek 179 1
|SecurityLab 232 1
|Vnunet 225 1
|PCWorld - PC World 42 1
|InfoWorld 56 1
|Silicon 459 1
|Открытые системы ИД 160 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1204144, в очереди разбора - 914426.
Создано именных указателей - 97026.
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