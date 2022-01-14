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Oracle Database Oracle DB объектно-реляционная система управления базами данных



14.01.2022 Oracle и «Борлас» обеспечивают защиту критической информационной инфраструктуры
18.01.2021 Oracle представила СУБД Oracle Database 21c
05.09.2019 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на Oracle Database
25.04.2019 Oracle раскрыла ключевые возможности новой Database 19c
19.06.2017 Oracle Database Cloud помогает AS ONE предоставлять данные 4300 торговых агентов в реальном времени
14.03.2017 Новая версия Oracle Database 12.2 доступна для развертывания в любых средах
02.02.2017 Oracle Database 12c с опциями Advanced Security и Database Vault получила сертификат ФСТЭК
25.01.2017 Расширение Oracle Cloud Platform поможет создавать и развертывать высокопроизводительные приложения
31.10.2016 «Форс Дистрибуция» стала специализированным партнером по Oracle Database Appliance
13.10.2016 IBS стал российским провайдером технологии FlashGrid
05.04.2016 «Борлас» помог логиcтическому подразделению DHL мигрировать на Oracle Database 12c
21.12.2015 МТС перевела ERP-систему Oracle E-Business Suite на новейшую версию Oracle Database
30.10.2015 Hitachi Data Systems представила новые решения для Oracle Database 12c
26.01.2015 Платформа Oracle Database на Oracle Exadata сертифицирована ФСТЭК России
08.10.2014 Oracle выпустила ПАК Zero Data Loss Recovery Appliance для защиты баз данных
30.09.2014 RS-Bank V.6 готов к работе на Oracle Database 12c
09.09.2014 Oracle представила Key Vault для защиты критически важной служебной информации
01.08.2014 Стартовали продажи новой версии Oracle Database 12c с технологией In-Memory
14.07.2014 «Астерос» подтвердила компетенции по СУБД Oracle Database 12c
01.07.2014 Oracle Database In-Memory уже доступен для заказа
13.01.2014 Новая версия Oracle SQL Developer оптимизирует разработку и администрирование баз данных Oracle Database 12c
13.11.2013 Oracle Enterprise Manager 12c предлагает готовое решение для управления жизненным циклом сервиса DBaaS
04.10.2013 Новое решение Oracle для резервного копирования обеспечивает защиту от потери данных
27.09.2013 Oracle анонсировала Oracle Database In-Memory Option для ускорения выполнения трудоемких бизнес-задач
25.09.2013 Oracle представила In-Memory Applications с новой опцией Oracle Database In-Memory
21.08.2013 Oracle Enterprise Manager 12c предлагает интегрированное управление новой версией Oracle Database 12c
11.07.2013 Oracle представила новые возможности для пользователей Oracle Database 12c
02.07.2013 Oracle начала продажи Oracle Database 12c, СУБД для облачных сред
13.03.2013 Oracle выпустила Database Appliance X3-2 с поддержкой виртуализации
01.03.2013 Oracle анонсировала утилиту управления мгновенными снимками для работы с Oracle Database
03.10.2012 Глава Oracle представил первую в мире «коммунальную» базу данных
25.09.2012 «МПО Электромонтаж» развивает ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Database Appliance
23.03.2012 Центр экспертизы РДТЕХ предлагает своим клиентам и партнёрам Oracle Database Appliance
15.02.2012 Oracle оснастила Oracle Database 11g новой опцией для анализа «Больших данных»
06.02.2012 Oracle анонсировала новую версию Oracle Database Firewall с поддержкой MySQL
26.01.2012 МБРР ищет поставщиков IP-телефонов Cisco и услуг техподдержки ПО Oracle Database
28.10.2011 «Форс-Банковские Системы» анонсировала АБС «Ва-Банк» 10.2 на базе Oracle Database 11g
30.09.2011 Oracle анонсировала программно-аппаратную систему Oracle Database Appliance для СМБ
21.09.2011 Вышла новая версия платформы Oracle Application Express: быстрое создание веб-приложений для Oracle Database
26.08.2011 РДТЕХ перевел «Юниаструм-Банк» на новую версию Oracle Database

Публикаций - 369, упоминаний - 458

Oracle Database упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6035 282
IBM - International Business Machines Corp 8941 33
Microsoft Corporation 22497 33
SAP SE 4595 24
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Data Prime - Дата Прайм 216 23
Intel Corporation 11262 18
6072 14
ФОРС - Центр разработки 390 13
Инверсия 117 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 10
РДТЕХ 220 10
Крок - Croc 1616 9
Программный продукт ГК 3960 8
HP Inc. 5313 8
Red Hat 1183 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 8
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 7
Google LLC 10352 7
Dell EMC 4736 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 7
VMware 2025 7
Amazon Inc - Amazon.com 2650 7
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 380 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 6
Cisco Systems 4720 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 6
NetApp - Network Appliance 613 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 5
Teradata 196 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 5
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 119 5
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 624 5
HP - Hewlett-Packard 3567 5
Zecurion - Зекурион - SecurIT 361 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 4
ОТР ГК 176 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 10
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 5
Лента - Сеть розничной торговли 912 5
ГПБ - Газпромбанк 842 5
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 5
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 47 4
Росатом - СвердНИИХиммаш 6 3
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 145 3
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 46 3
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 126 3
Ростатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 28 3
X5 Group 709 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 0 3
Ингосстрах СПАО 301 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 269 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 2
Пробизнесбанк АКБ 126 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 156 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 447 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 2
Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 5 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 147 2
Газпром ПАО 1008 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 2
ВТБ - ВТБ24 658 2
Сургутнефтегаз - СНГ 193 2
Фаберлик - Faberlic 71 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 1
Самолёт ГК 216 1
Северсталь ПАО - Severstal 308 1
Qiwi 878 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 47 1
Открытие ФК - Росгосстрах 266 1
Hyundai Motor 316 1
Газпром нефть 439 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 15
Федеральное казначейство России 1345 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 4
Таможня - Таможенная служба 421 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 3
Счётная палата РФ 628 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 73 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 92 1
Гознак - Московская типография 11 1
Гознак - Московский монетный двор 12 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 105 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 37 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 110 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 79 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 128 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 20 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 1
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 65 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 77
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 71
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 69
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 53
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 40
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 38
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 28
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 15
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Европа 12319 9
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Беларусь - Белоруссия 3525 8
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Азия - Азиатский регион 3803 2
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Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 2
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 100
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 34
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 28
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 12
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 9
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 8
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 6
Физика - Physics - область естествознания 889 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 4
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 2
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Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 2
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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