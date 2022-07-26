R-Style Softlab заменит СУБД Oracle на Apache Cassandra в системах ДБО

R-Style Softlab объявила о переходе к использованию открытой платформы Apache Cassandra в качестве замены реляционной СУБД Oracle для высоконагруженных компонент систем дистанционного банковского обслуживания.

Предпосылкой к такому решению стала успешная реализация для одного из крупнейших банков страны сложной задачи: с учетом растущих объемов данных и нагрузки надо было разработать архитектурное решение, позволяющее масштабировать платформу, обеспечивающую функционирование мобильного и интернет-банка. В рамках подготовки к данному проекту были проведены всесторонние исследования различных СУБД и определен лидер по производительности и потенциалу к масштабированию — система Apache Cassandra.

Поскольку принципы работы реляционных баз данных и noSQL-систем существенно отличаются, в ходе выполнения проекта и подготовки решения к промышленной эксплуатации потребовалась значительная переработка его функциональной и архитектурной составляющих. Были выработаны механизмы разделения и управления крупными пулами клиентов, реализована функциональность, обеспечивающая бесперебойную работу всего комплекса, а также средства организации взаимодействия такой распределенной системы с основными бэк-офисными системами банка.

Как отмечают в R-Style Softlab, с точки зрения бизнеса банка новая архитектура имеет ряд преимуществ: централизованная база данных позволяла масштабировать решение только вертикально, то есть путем добавления нового «железа». Новая архитектура открыла возможность горизонтального масштабирования за счет добавления новых узлов без необходимости использовать дополнительное дорогостоящее зарубежное оборудование; банк получил практически не ограниченные возможности по масштабированию; решение позволяет отказаться от дорогостоящей СУБД Oracle в пользу системы с открытым исходным кодом, что в современных реалиях имеет решающее значение.

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«На наш взгляд, успешная реализация подобного проекта в крупном банке говорит о высоком потенциале программного обеспечения с открытым исходным кодом и его использовании в секторе корпоративных клиентов при обработке больших объемов данных и высокой транзакционной нагрузке, — сказал Артем Оганесян, заместитель директора департамента цифровых решений R-Style Softlab. — Мы планируем продолжить развитие данного направления и предлагаем российским заказчикам недорогой способ обработки данных и горизонтального масштабирования баз данных на основе платформы InterBank RS».