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«Форс телеком» разработала утилиту для сверхбыстрого переноса данных из СУБД Oracle в PostgreSQL

«Форс телеком» (ГК «Форс») представила новый программный продукт Ora2PgCopy – разработанную на Java специальную утилиту для сверхбыстрого переноса данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL. С её помощью данные объёмом 10 ТБ могут быть перенесены из одной базы в другую за 24 часа. Без использования утилиты этот процесс занял бы от 100 часов и более.

Такой результат достигается за счёт использования PostgreSQL-команды “copy”, многопоточной технологии Java, параллельного переноса данных каждой отдельной таблицы и специальной обработки данных типа BLOB и CLOB.

Утилита Ora2PgCopy применяется в процессе миграции в тот момент, когда в PostgreSQL уже созданы таблицы и перенесён программный код. Она устанавливается на платформы, работающие на Java, СУБД PostgreSQL и СУБД Oracle.

Юрий Зятьков, генеральный директор компании «Форс телеком» (ГК «Форс»), отметил: «Миграция на другую платформу – это всегда сложная и дорогостоящая задача, сегодня она актуальна как никогда. Мы постарались максимально облегчить её, разработав специальный инструментарий для автоматизации этого процесса и его ускорения в несколько раз. Скачать продукт можно у нас на сайте».

По результатам тестов Ora2PgCopy работает существенно быстрее других аналогов – таких как Ispirer (convertum), Oracle_fdw, ora2pg и Pentaho kettle, утверждают в компании.

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Утилита Ora2PgCopy может функционировать как модуль в составе системы автоматизации миграции LUI4ORA2PG либо применяться независимо от неё.

LUI4ORA2PG – это собственная разработка «Форс» телеком для автоматизации процессов миграции приложений из Oracle в PostgreSQL, включающая клиентскую и серверную части. Серверная часть находится под управлением СУБД Postgres, а клиентская часть — под управлением LUI. Применение этого инструмента позволяет существенно сократить затраты и сроки выполнения проектов по миграции, что было доказано в ходе реальных кейсов.

Утилита Ora2PgCopy зарегистрирована в Роспатенте и имеет свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ №2023611480 от 20 января 2023 г.

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