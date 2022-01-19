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Верховный суд переходит с СУБД Oracle на российское или открытое ПО

Верховный суд в целях импортозамещения проприетарного системного ПО переводит часть своей внутренней системы с американской СУБД Oracle на российский или открытый аналог. На эти цели судебный орган выделил 18,9 млн руб. Судя по анализу тендеров Верховного суда, это первая закупка, которая направлена на миграцию внутренних систем организации.

С Oracle на PostgreSQL

Как выяснил CNews, Верховный суд переводит часть своей внутренней системы с американской Oracle на на открытую СУБД PostgreSQL, либо российскую систему на ее основе (например, Postgres Pro). Речь идет об информационной системе (ИС) «Судебный документооборот и делопроизводство Верховного суда» в части модуля «Отчеты и статистика». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Соответствующий тендер на развитие ИС был опубликован 21 декабря 2021 г. Максимальная цена контракта может составить 18,9 млн руб. Заявки на открытый конкурс принимаются до 20 января 2022 г. Итоги будут подведены 26 января.

Цель развития системы, в том числе, заключается в импортозамещении проприетарного системного программного обеспечения, в первую очередь СУБД, на отечественное ПО или софт с открытым исходным кодом, говорится в техзадании.

Подробности тендера

ИС «Судебный документооборот и делопроизводство» обеспечивает общий и процессуальный документооборот Верховного Суда. Ежегодно в системе регистрируется более 11 тыс. судебных дел и более 270 тыс. жалоб.

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Верховный суд начал импортозамещение СУБД

Сама система работает на Windows 7 и 10, в качестве офисного ПО используется MS Office и браузер Internet Explorer. Помимо миграции, будущий исполнитель должен разработать новую функциональность для взаимодействия с Единым порталом государственных услуг посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия.

Судя по предыдущим закупкам Верховного суда, это первый тендер на импортозамещение каких-либо модулей ИС данного органа.

Миграция на Postgres в госструктурах

На волне импортозамещения CNews часто писал о переходе госструктур с Oracle на российское решение Postgres Pro. Еще в марте 2019 г. редакция писала о планах Федеральной таможенной службысовершить этот переход.

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В марте 2020 г. Федеральное казначейство приступило к импортозамещению СУБД Oracle на вышеупомянутый российский софт. Для этого ведомство закупило три пакета лицензий на указанное ПО на сумму 650,1 млн руб.

В декабре 2020 г. госкорпорация «Росатом» выделила около 300 млн руб. на приобретение лицензий и сертификатов техподдержки отечественной СУБД Postgres Pro.

Кристина Холупова

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