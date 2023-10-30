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«Дочка» «Газпрома» отказывается от СУБД Oracle ради российской Postgres Pro

Производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России отказывается от американской СУБД Oracle и переходит на российскую Postgres Pro. На эти цели компания готова потратить 80 млн рублей.

Миграция с Oracle на Postgres Pro

Дочернее предприятие «Газпрома» — «Территориальная генерирующая компания №1» («ТГК-1») мигрирует с американской Oracle на российскую систему управления базами данных (СУБД) Postgres Pro. На миграцию «ТГК-1» выделила 80 млн руб.

На Postgres Pro должна будет работать информационная система на основе ПО «Энергобаланс». Система, которая будет переведена на российское ПО, отвечает, в частности, за удаленный мониторинг и контроль технического состояния оборудования теплоэлектростанций. Она внедрена в 10 подразделениях «ТГК-1» (Карелия, Мурманск, Санкт-Петербург).

Работы должны быть проведены до 31 декабря 2023 г. Миграция осуществляется в рамках стратегии импортозамещения, отмечается в технической задании.

Тендер на импортозамещение СУБД был опубликован на портале госзакупок 27 октября 2023 г. Заявки принимаются до 7 ноября. Итоги будут подведены 29 ноября.

Чем занимается «ТГК-1»

«ТГК-1» называет себя ведущим производителем электрической и тепловой энергии в «Северо-Западном регионе России», отмечается на сайте компании. Объединяет 52 электростанции в четырех регионах России: Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях.

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Фото: Postgres Pro
«Дочка» «Газпрома» мигрирует с СУБД Oracle на Postgres Pro

Доля компании на рынке тепловой энергии Санкт-Петербурга составляет около 50%, в Мурманске — 72%, в Петрозаводске — 100%, в Апатитах и Кировске Мурманской области — 100%, отмечается на сайте компании.

Основным акционером ПАО «ТГК-1» является ООО «Газпром энергохолдинг» (51,79%).

В октябре 2023 г. CNews также писал о возможных планах системного интегратора «Газпрома» серийно выпускать автоматизированные рабочие места (АРМ). Пока сделать вывод о том, для себя ли «Газпром» может выпускать АРМ или продавать их на рынок, нельзя. Компания не комментирует свои планы.

Популярность Postgres Pro

Postgres Pro компании Postgres Professional создана на основе PostgreSQL. CNews часто пишет о миграции госсектора на российскую СУБД Postgres Pro. В июне 2023 г. Казначейство начало переводить одну из своих систем с Oracle на отечественную СУБД. А в октябре подразделение МИДа опубликовало тендер на закупку лицензий российской Postgres Pro для работы «1С».

О популярности российской СУБД говорит отчет по закупкам госструктур. Согласно ему, закупки отечественных СУБД госорганами и структурами достигла 89% (от общего числа закупок СУБД) и 696 млн руб. в деньгах. Этот показатель на 63% выше, чем в 2021 г. На рост популярности решения указывает то, что выручка компании по итогам 2022 г. увеличилась в 3,3 раза до 4,33 млрд руб.

Кристина Холупова

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