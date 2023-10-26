ИТ-«дочка» «Газпрома» нацелилась на массовый выпуск АРМ

Системный интегратор «Газпрома» получил сертификат на серийный выпуск автоматизированных рабочих мест. На рынке о планах компании не слышали. А производственные мощности «Газпрома» находятся в кабинете по адресу юридического лица.

АРМ «Газпрома»

Как выяснил CNews, системный интегратор «Газпрома» — «Газпром автоматизация» получил сертификат на серийный выпуск автоматизированных рабочих мест (АРМ). Информация об этом появилась на портале Федеральной службы по аккредитации 29 сентября 2023 г.

Сертификат соответствия требуется для ввоза товаров, а также для их использования и обращения на территории стран-участниц ЕАЭС (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан).

Согласно документу, производственные площадки АРМ «Газпрома» находятся по юридическому адресу «Газпром автоматизации»: в Москве на ул. Кирпичные выемки, дом 3, помещение VI, комната 21.

Представители «Газпром автоматизации» не ответили на запрос о целях получения сертификата, производственных мощностях и технических характеристиках оборудования. При этом опрошенные CNews производители электроники и дистрибуторы не слышали о планах «Газпрома» по производству или реализации своих АРМ.

Фото: «Газпром» Системный интегратор «Газпрома» может начать серийный выпуск АРМ

Поэтому сделать вывод о том, для себя «Газпром» может выпускать АРМ или продавать их на рынок, пока нельзя. Отсутствует и товарный знак или заявление на его регистрацию в отношении АРМ. На сервисе по поиску специалистов HeadHunter также нет и вакансий, которые бы указывали на планы по производству или сборке подобного оборудования. Нет АРМ «Газпрома» и в реестре Минпромторга.

За что отвечает «Газпром автоматизация»

«Газпром автоматизация» является генеральным системным интегратором по объектам автоматизации, метрологического обеспечения и связи «Газпрома». Компания обеспечивает комплекс услуг по НИОКР, проектно-изыскательским работам, производству, поставке, монтажу, пуско-наладочным работам, сервисному и техническому обслуживанию, капитальному ремонту систем АСУ ТП, метрологии, связи, телекоммуникаций и энергетического оборудования. Компания «Самплекс», в своб очередь, занимается поставками трубной продукции для строительства и реконструкции нефтяных и газовых объектов России.

В середине октября 2023 г. CNews писал о том, что «Газпром автоматизацию» хочет обанкротить московский поставщик труб — «Самплекс». Вероятно, такой отчаянный шаг связан с неоплаченной задолженностью «Газпром автоматизации» по договору в размере 161,6 млн руб.

«Самплекс» пытается вернуть задолженность за поставку товара (конкретный товар не указан в судебных документах) по договору от марта 2022 г.

Выручка «Газпром автоматизации»

Согласно финансовой отчетности компании, по итогам 2021 г. выручка «Газпром автоматизации» сократилась на 27% по отношению к 2020 г. и составила 19,45 млрд руб. Компания получила чистый убыток около 4,8 млрд руб. против чистой прибыли в 50,8 млн руб. в 2020 г.

В 2022 г. ситуация изменилась в лучшую сторону. И по итогам 2022 г. выручка компании увеличилась на 45,2% и достигла 28,2 млрд руб. при чистой прибыли 2,6 млрд руб., следует из базы «Контур.фокус».

Информация об акционерах компании скрыта.