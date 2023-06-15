Казначейство переводит огромную ИТ-систему с Oracle на СУБД Postgres Pro

Курируемая Казначейством масштабная ГИС ГМП переедет с СУБД Oracle на российскую Postgres Pro. Ведомство еще три года назад массово закупило права на это отечественное решение, а далее продлевает подписку на его неограниченное использование.

Переезд ГИС ГМП

Как выяснил CNews, Федеральное казначейство собирается перевести работу своей госинформсистемы о государственных и муниципальных платежах на импортозамещающую СУБД. Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок.

ГИС ГМП предназначена для размещения и получения информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание госуслуг. Она была создана в 2013 г., после чего многократно дорабатывалась.

Тендер на миграцию системы был объявлен «Центром по обеспечению деятельности Казначейства России» 29 мая 2023 г. в формате открытого конкурс в электронной форме. Начальная цена контракта выставлена на уровне 111,5 млн руб. Заявки от претендентов принимаются до 27 июня. Срок действия будущего контракта определен до 31 мая 2024 г. включительно.

В тендерных документах говорится, что замещению подлежит СУБД Oracle. На смену ей должна прийти система, включенная в реестр отечественного ПО при Минцифры. При этом в разделе рекомендуемого к использованию ПО четко прописана промышленная СУБД Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional — российского разработчика коммерческих продуктов на основе открытой PostgreSQL.

Миграция должна затронуть центральный аппарат Казначейства, упомянутый выше «Центр по обеспечению деятельности Казначейства», используемый ведомством федеральный ЦОД в подмосковной Дубне и резервный ЦОД в Городце Нижегородской области.

В ТЗ говорится что по итогам проекта функционирование и администрирование ГИС ГМП должно обеспечиваться на операционных системах GosLinux («только при наличии внешних пользователей») и Linux, версии которых присутствуют в реестре Минцифры.

Напомним, права на GosLinux формально принадлежат Федеральной службе судебных приставов, однако эта ОС размещена в Фонде алгоритмов и программ, то есть бесплатно доступна для использования госсектором.

Права на использование Postgres Pro Казначейство массово закупило три года назад

Примечательно, что более трех лет назад, в апреле 2020 г. CNews писал о завершении тендера Казначейства на приобретение прав на использование Postgres Pro Enterprise за 650,1 млн руб. Предполагалось внедрение продукта в 2020-2022 гг.

Как сообщал незадолго до этого CNews со ссылкой на слова начальника управления информационной инфраструктурой Казначейства Игоря Кальченко, закупаемые права были ограничены во времени, но не имели никаких ограничений по ресурсу — масштабам использования. Это было обусловлено тем, что Казначейство планировало отказаться от СУБД Oracle на максимальном числе элементов своих информсистем. «Все, что возможно заместить, мы заместим», — говорил Кальченко.

По его словам уже тогда речь шла о ГИС ГМП, правда наряду с государственной автоматизированной системой «Управление» и подсистемах ГИИС «Электронный бюджет». На примере этих систем планировалось оценить работу отечественного программного продукта, что в дальнейшем должно было стать поводом использования Postgres Pro Enterprise и в других системах, оператором которых выступает Казначейство.

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По словам Кальченко, последние на тот момент (то есть на конец марта 2020 г.) контракты на развитие упомянутых трех систем заключались Казначейством уже с учетом предстоящей миграции.

Комментарии Казначейства

«С целью выполнения планов по импортозамещению, Федеральным казначейством в 2020 г. был заключен контракт на право использования ПО Postgres pro (неисключительные права), согласно которому Казначейство получает право использования ПО Postgres Pro для создания, развития и резервирования ИС, — подтвердили представители госзаказчика CNews. — Все проекты по импортозамещению Казначейства в период 2020-2023 гг. были выполнены, в т. ч. был реализован один из этапов импортозамещения СУБД в ГИС ГМП».

Также Казначейство подчеркивает, что приобретает именно право на использование ПО Postgres Pro в целом, на определенный ограниченный период и неограниченно в объемах его использования. То есть речь не идет о бессрочных лицензиях — покупается своеобразная подписка с правом ее продления.

«В 2023-2024 гг. Казначейство планирует завершить работы по импортозамещению СУБД ГИС ГМП, окончательно перейти на Postgres Pro, в связи с чем и была размещена закупка по выполнению работ импортозамещения базисного программного обеспечения ГИС ГМП, — добавляют собеседники CNews. — С целью дальнейшего развития и эксплуатации ИС в импортозамещенной среде Казначейство в 2023 г. продлило право использования ПО Postgres pro на 1 год на тех же условиях».

Масштабы ГИС ГМП

Представления о масштабах ГИС ГМП в ее современном (и перспективном) виде также можно получить из тендерного ТЗ. В нем говорится, что число зарегистрированных в ней внешних участников — «не более» 300 тыс. Число пользователей из числа сотрудников Казначейства — не более 1000.

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«Максимальное общее количество извещений о начислении, извещений о приеме к исполнению распоряжения, извещений о возврате средств плательщику, извещений о зачислении, извещений об уточнении вида и принадлежности платежа, извещений об отказе в возбуждении исполнительного производства, загруженных в ГИС ГМП за рабочий день — не менее 25 млн штук», — отмечается в тендерной документации.

Общий заявленный объем хранения информации в ГИС ГМП — не менее 520 ТБ.