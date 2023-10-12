МИД переводит «1С» на российскую СУБД Postgres Pro

Подразделение МИДа закупает лицензии российской системы управления данных (СУБД) Postgres Pro для работы «1С». Заказчик выделил на это 8,7 млн рублей. Другие подразделения МИДа начали отказываться от иностранной СУБД Microsoft — MySQL в 2021 г.

Закупка МИД российской СУБД

Как выяснил CNews, подразделение Министерства иностранных дел (МИД) закупает российскую систему управления базами данных (СУБД) Postgres Pro. На эти цели выделено 8,7 млн руб.

СУБД требуется «Главному производственно-коммерческому управлению по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД». Согласно техническому заданию, СУБД закупается для работы «1С». Заказчику требуется 64 шт. простой лицензии.

Тендер был опубликован 4 октября 2023 г. в формате запроса предложений. Участниками могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Заявки принимаются до 13 октября, итоги будут подведены 19 октября.

«Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД» занимается обслуживанием и обеспечением дипломатических и других иностранных представительств в Москве, а также предоставляет свои услуги и общественным и коммерческим организациям России и зарубежья.

Популярность Postgres Pro

О популярности российской СУБД говорит отчет по закупкам госструктур. Согласно ему, закупки отечественных СУБД госорганами и структурами достигла 89% (от общего числа закупок СУБД) и 696 млн руб. в деньгах. Этот показатель на 63% выше, чем в 2021 г.

Фото: Postgres Pro Подразделение МИДа закупает российскую СУБД Postgres Pro

Наибольшей популярностью в России обладает PostgreSQL, на ее основе создана российская СУБД Postgres Pro компании Postgres Professional. На рост популярности решения указывает то, что выручка компании по итогам 2022 г. увеличилась в 3,3 раза до 4,339 млрд руб.

CNews часто пишет о переходе российских госструктур на российскую СУБД Postgres Pro. Например, в июне 2023 г. Казначейство начало переводить одну из своих систем с СУБД Oracle на Postgres Pro.

Импортозамещение в МИД

Закупка подразделением МИДа лицензий Postgres Pro не единственная закупка российского ПО. Например, в марте 2023 г. госструктура уже публиковала тендер на закупку ОС Astra Linux, а также средств виртуализации от «Русбитех-Астры» на 4,5 млн руб.

МИД начало переход на «Мой офис» еще в 2018 г. Отказываться от иностранной СУБД Microsoft — MySQL МИД начал в 2021 г. Тогда министерство опубликовало тендер на закупку СУБД Postgres Pro и российские ОС. По данным портала госзакупок, до 2021 г. в закупках министерства фигурировала MySQL.