Oracle и «Борлас» обеспечивают защиту критической информационной инфраструктуры

Производитель корпоративного программного обеспечения, корпорация Oracle, сообщает, что система управления базами данных Oracle 19c с опциями Advanced Security и Database Vault успешно прошла сертификацию ФСТЭК России по защите информации на «Уровень Доверия 6».

Теперь сертифицированные продукты Oracle могут быть использованы в информационных системах, имеющих повышенные требования к безопасности данных и информации, в соответствии с требованиями законодательства России.

СУБД Oracle и ее опции доступны к использованию в системах ГИС 3 класса, КИИ 3 класса, ИСПДн (персональные данные) уровней (классов) 4 и 3 и в системах АСУ ТП 3 класса, эксплуатируемых на Oracle Linux 7,8 и Red Hat Enterprise Linux версии 7.

В рамках сотрудничества с Oracle в партнерской сети Oracle Группа «Борлас» выражает свою заинтересованность и обязуется распространять бесплатно носители с сертифицированными продуктами, относящимися к ним документами и критическими обновлениями, маркированные голографической маркой ФСТЭК заинтересованным заказчикам, отвечающим следующим условиям:

1.Наличие лицензий на Oracle Database + опции Oracle Database Vault и Oracle Advanced Security в количестве, соответствующем лицензионным правилам Oracle для выбранной ИС.

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2.Наличие действующего контракта стандартной технической поддержки со сроком окончания не менее трех месяцев от даты запроса на получение сертифицированной версии.

3.Наличие установленного ПО Oracle Database 19c с опциями Oracle Database Vault и Oracle Advanced Security на выбранной ИС.

Центр компетенции «Борлас» по сертифицированным продуктам Oracle предложит дополнительные услуги по категоризации и классификации объектов критической информационной инфраструктуры, определению уровней защиты информационных систем обработки персональных данных и применимости сертифицированного ПО Oracle для решения задач и выполнения требований, предъявляемых к ИС заказчиков в соответствии с российским законодательством.