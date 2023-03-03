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Loyalty Management Системы лояльности Программы поощрения клиентов Программы поощрения постоянных покупателей

Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей


03.03.2023 ВТБ: доля c2b-платежей через СБП по QR-коду на российском рынке вырастет до 10% в 2023 году
19.12.2022 «Норбит» выпустил мобильное приложение для Glenfield
14.12.2022 «Норбит» запустил мобильное приложение для Галерей «Времена года»
21.10.2022 «Яндекс маркет» начал поощрять продавцов, предлагающих покупателям низкие цены и качественный сервис
18.10.2022 Интегратор CTI модернизировал платформу Outbound
09.08.2022 Знаменитый взломщик «слил» в интернет данные 7,5 миллионов клиентов Tele2
04.07.2022 «БРИГ» благодаря Okdesk повысил лояльность заказчиков в индустрии безопасности
31.03.2022 Selgros Cash&Carry демонстрирует высокие результаты на платформе Manzana Predictive Analytics
29.03.2022 «Перфоманс Лаб» успешно протестировал новую программу лояльности сети лабораторий «Гемотест».
02.02.2022 Сеть супермаркетов Goodwill разрабатывает программу лояльности в сотрудничестве с Manzana Group
02.12.2021 Клиенты Сбербанка перестали получать бонусы «Спасибо»
09.11.2021 BenefittY предложил банкам новаторское решение для персонализации работы с клиентами через мобильные приложения
18.10.2021 Приложение розничной сети «Магнит» появилось в AppGallery
24.09.2021 В сети «Вконтакте» появились карты лояльности и специальные предложения для покупок
16.09.2021 Приложение «Кошелек» интегрировалось с модулем лояльности кассовой системы Set Retail
13.09.2021 Okdesk позволил Yarfood technology повысить лояльность клиентов
05.08.2021 В приложении AliExpress Россия появилась программа лояльности с кешбэком
30.07.2021 ВТБ на треть ускорил работу приложения «Мультибонус»
21.07.2021 Исследование Cisco: у брендов есть только один шанс, чтобы завоевать лояльность клиентов
19.07.2021 «Верный» перешел на новую программу лояльности на базе системы Loymax
16.06.2021 ЦУМ запустил сервис бесконтактного приема карт лояльности Apple Wallet
16.06.2021 Сеть «М.видео» внедрила систему роботизированной поддержки клиентов с использованием ИИ
07.06.2021 «Триколор» запустил собственную программу лояльности
29.04.2021 «Тинькофф» купил сервис «Кошелек»
29.03.2021 «Сберспасибо» и «Сберуслуги» запустили предложение с бонусами
25.03.2021 «Магнит» запустил оплату услуг связи, ТВ и транспорта через Magnit Pay
18.03.2021 Apple в секретном режиме бесплатно чинит и меняет сломанные Mac и iPhone на новые. Видео
28.12.2020 «Лантер» и Osmi Cards перевели карты лояльности в формат NFC
15.12.2020 «Магнит» запустил платежный сервис Magnit Pay
26.11.2020 «Сберспасибо» начислит бонусы за заказы в «Кухне на районе»
25.11.2020 Технология резидента «Сколково» поможет клиентам ВТБ получать повышенный кешбэк от производителей
03.11.2020 «Магнит» с помощью VR-обучения планирует повысить лояльность покупателей и увеличить средний чек
21.10.2020 «Лаборатория Касперского» присоединилась к программе лояльности «Сберспасибо»
21.10.2020 «Перекрёсток» объединил экспресс-доставку и программу лояльности в одном приложении
10.07.2020 ВТБ предупреждает о мошенничестве с бонусными счетами
14.05.2020 BenefittY запустила социальную сеть скидок
28.04.2020 3М зафиксировала рост пользовательской активности в цифровой программе лояльности
23.04.2020 «Магнит» перешел на обновленную Oracle Exadata для аналитической обработки больших данных
24.03.2020 Qiwi и «Тинькофф» запустили акцию для перехода клиентов Рокетбанка с сохранением баллов лояльности
25.02.2020 «Аскона» автоматизировала программу лояльности с помощью платформы Creatio

Публикаций - 3852, упоминаний - 4580

Loyalty Management упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7187 269
Microsoft Corporation 23719 268
1С-ИжТиСи 6496 259
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9817 256
SAP SE 4965 216
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8167 209
Oracle Corporation 6377 184
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7170 173
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6389 156
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10263 155
IBM - International Business Machines Corp 9244 145
Google LLC 11101 132
Yandex - Яндекс 5922 127
Apple Inc 11354 120
Samsung Electronics 9818 100
Meta Platforms - Facebook 4353 94
1С-Рарус 814 87
Крок - Croc 1729 86
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2869 81
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1878 81
VK - Mail.ru Group 3236 79
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2570 71
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1370 69
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 971 68
Корус Консалтинг ГК 1095 67
Цифра ГК 2180 67
Huawei 3573 62
HP Inc. 5582 60
Cisco Systems 4920 57
SAS Institute 916 56
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 184 54
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 674 53
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1546 53
Intel Corporation 11737 53
Amazon Inc - Amazon.com 2832 51
SAP CIS - САП СНГ 838 51
Telegram Group 1192 50
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1012 49
Dell EMC 4947 48
Oracle Siebel Systems 503 43
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6070 257
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1895 140
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2473 107
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1784 101
X5 Group 856 97
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 925 86
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6294 84
Visa International 1885 81
Лента - Сеть розничной торговли 1774 81
Альфа-Банк 1619 73
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 69
Связной ГК 1350 66
X5 Group - Перекрёсток 463 64
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 368 60
Магнит - Тандер - сеть магазинов 690 59
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 956 49
Евросеть 1401 49
Почта России ПАО 2034 48
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 854 47
РЖД - Российские железные дороги 1661 47
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 725 46
НСПК - Национальная система платежных карт 635 42
ПСБ - Промсвязьбанк 748 40
ГПБ - Газпромбанк 961 40
Россети Ленэнерго 2384 39
ВТБ - ВТБ24 661 38
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 376 36
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 416 35
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 591 32
МКБ - Московский кредитный банк 456 31
Qiwi 936 31
Почта Банк 375 30
Русский стандарт Банк 388 30
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 395 30
Лента - Утконос 161 28
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1243 28
Auchan Holding - Ашан Ритейл 247 27
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 376 27
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 238 27
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 189 26
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18411 200
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3845 94
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2502 81
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10590 71
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9496 70
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2523 61
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1460 34
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3022 33
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4654 31
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1197 29
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2419 29
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 712 29
Федеральное казначейство России 1595 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3047 27
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1612 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2767 23
Правительство Москвы 2087 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1699 19
Президент Российской Федерации 3807 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3102 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2049 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1069 14
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 897 14
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 300 12
Судебная власть - Judicial power 2133 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1607 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2893 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1220 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 683 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1948 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2465 10
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 232 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1265 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 998 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 704 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1231 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 538 6
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 154 6
Верховный суд Российской Федерации 789 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6146 57
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1805 23
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 16
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 983 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 571 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 461 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 99 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 5
Linux Foundation 174 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2605 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 4
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 4
4CIO 731 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 250 3
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 12 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 3
8K Association - Ассоциация 8K 165 3
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 30 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 2
ASF - Apache Software Foundation 106 2
WiMAX Forum 68 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 91 2
OSI - Open Source Initiative 65 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 2
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 9 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 19 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
Коммунизм - Коммунистические партии 75 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 14 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55021 1353
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80374 1260
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26663 937
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40542 865
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5665 703
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5910 625
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13580 558
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8557 553
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17859 551
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21837 491
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25765 441
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13736 434
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10223 434
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8220 433
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22602 419
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18197 412
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3868 380
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17639 355
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3457 355
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9171 347
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3659 346
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26414 340
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7668 324
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12998 322
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5287 319
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11809 298
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8533 288
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10446 282
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8648 273
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10308 267
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5321 257
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11156 256
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20754 250
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3786 247
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11162 242
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11436 240
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9416 227
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4531 227
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9730 222
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15346 206
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6727 273
Google Android 12823 238
Apple iOS 6977 178
Microsoft Windows 2000 12805 121
Apple iPhone 6 6274 103
Microsoft Windows 14649 100
Google Play - Google Store - Android Market 3015 93
Apple iPhone - серия смартфонов 6714 89
Apple - App Store 2656 86
Microsoft Dynamics 1173 76
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2001 69
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4249 69
Microsoft Dynamics CRM 532 66
Microsoft Office 3496 60
Linux OS 8490 56
Apple iPad 3760 53
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 542 47
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 389 46
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 910 46
Apple Pay 469 45
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 446 43
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1030 42
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4388 42
1С:Бухгалтерия 864 41
Microsoft Azure 1332 40
Microsoft Skype 1989 39
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 75 39
WhatsApp Messenger 909 38
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 79 38
Rakuten Viber 551 38
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4828 38
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 779 37
Oracle Java - язык программирования 2800 36
Oracle Siebel CRM - Oracle Siebel Customer Relationship Management 236 35
Microsoft SQL Server 1491 33
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 227 32
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 409 31
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3494 31
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 621 31
Age of Kings 3460 31
Медведев Дмитрий 1635 17
Романенко Андрей 90 16
Бар-Бирюкова Мария 70 16
Кусков Денис 218 16
Богданов Кирилл 112 15
Заржецкий Александр 32 14
Горыня Кирилл 24 13
Анкудинов Алексей 18 12
Захир Максим 22 12
Чехонин Антон 65 12
Писарев Андрей 18 12
Демидов Михаил 133 11
Кирьянова Александра 92 11
Рубцова Ольга 33 11
Брюквин Юрий 291 11
Сафронов Юрий 67 11
Путин Владимир 2796 11
Осипов Сергей 31 10
Бакутеев Владимир 18 10
Рыбакова Любовь 15 10
Николаев Вячеслав 89 10
Мякишева Марина 84 10
Орловский Виктор 351 10
Солонин Виталий 89 9
Чаркин Евгений 242 9
Оганесян Ашот 105 9
Натрусов Артем 208 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 9
Эмдин Сергей 68 9
Шадаев Максут 692 9
Корнеев Сергей 83 9
Махов Геннадий 11 9
Поповский Александр 90 9
Макаров Станислав 117 9
Ершова Элеонора 67 9
Перминов Леонид 12 8
Путятинский Сергей 74 8
Глазков Александр 76 8
Тиньков Олег 45 8
Саушкин Олег 31 8
Россия - РФ - Российская федерация 125967 2285
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40071 779
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50585 418
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13357 363
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15541 289
Европа 21486 288
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17239 246
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15375 165
Казахстан - Республика 5054 132
Украина 7369 131
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6516 128
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13063 120
Германия - Федеративная Республика 12174 107
Беларусь - Белоруссия 4497 97
Россия - СФО - Новосибирск 3795 91
Россия - УФО - Екатеринбург 3390 80
Япония 13026 76
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2426 70
Франция - Французская Республика 7615 69
Азия - Азиатский регион 5152 67
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2583 63
Европа Восточная 3010 56
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2657 54
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2900 53
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1867 50
Индия - Республика 5135 49
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1578 48
Африка - Африканский регион 3306 48
Россия - Сибирь 2166 42
Испания - Королевство 3622 41
Америка Северная 3121 41
Армения - Республика 1600 41
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2408 40
Канада 4729 38
Южная Корея - Республика 6332 38
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2373 38
Финляндия - Финляндская Республика 3490 37
Италия - Итальянская Республика 4244 36
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2074 36
Ближний Восток 2688 35
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43014 1362
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21178 1267
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42857 449
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11116 345
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14385 339
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10922 338
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9513 323
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15539 299
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6992 297
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6264 278
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5637 261
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4776 255
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24897 250
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4208 248
Кредитование - Сrediting - Заём 6021 240
Абонентская база - Абонентская плата 5332 235
Страхование - Страховое дело - Insurance 5266 215
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5860 190
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9002 188
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4290 185
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1791 181
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5051 174
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5308 164
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2777 157
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2629 152
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5645 150
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8500 146
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5160 144
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3304 130
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2491 128
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4374 128
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2256 121
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2530 121
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4686 120
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1161 119
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4797 118
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5645 112
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10164 112
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4962 107
Internet Economy - Интернет-экономика 5579 103
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11033 57
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NPD DisplaySearch 282 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 600 24
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1313 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 924 6
МЭИ - Московский энергетический институт 94 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 310 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 496 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 201 4
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 59 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 249 4
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МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 184 3
РАН - Российская академия наук 1817 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 266 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 279 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 53 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 70 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 385 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 37 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 119 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 64 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 20 2
МГГУ 12 2
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет 14 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 93 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 236 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 446 2
Columbia University - Колумбийский университет 152 2
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 16 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 250 2
ПГУ - Пензенский государственный университет 42 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 686 2
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 15 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 131 2
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 42 1
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 23 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11820 176
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1818 63
CNews FORUM Информационные технологии завтра 899 41
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2122 31
День молодёжи - 27 июня 701 23
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 16
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1055 13
CNews AWARDS - награда 430 13
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 232 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 686 7
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 86 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 472 5
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 18 5
Международный женский день - 8 марта 283 4
Docflow 133 4
Microsoft Dynamics AX Forum 27 4
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 8 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 4
Metro Expo 6 3
itSMF - IT Service Management Forum 29 3
CNews FORUM Кейсы 127 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 3
Open Source Forum Russia - Russia Open Source Summit 22 3
CSTB Telecom & Media 59 3
IPTV Forum 15 3
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 19 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 358 3
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 2
РИФ - Российский Интернет Форум 57 2
CCWF - Call Center World Forum 17 2
Startup Village - международная стартап-конференция 54 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 33 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 2
ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge 3 2
Связь-Экспокомм 94 2
Teradata Форум 4 2
CeBIT 461 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 2
Online Retail Russia Awards 2 1
Loyalty Awards 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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