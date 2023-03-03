Индексная книга CNews*
Loyalty Management Системы лояльности Программы поощрения клиентов Программы поощрения постоянных покупателей
Публикаций - 3852, упоминаний - 4580
Loyalty Management упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1635 17
|Романенко Андрей 90 16
|Бар-Бирюкова Мария 70 16
|Кусков Денис 218 16
|Богданов Кирилл 112 15
|Заржецкий Александр 32 14
|Горыня Кирилл 24 13
|Анкудинов Алексей 18 12
|Захир Максим 22 12
|Чехонин Антон 65 12
|Писарев Андрей 18 12
|Демидов Михаил 133 11
|Кирьянова Александра 92 11
|Рубцова Ольга 33 11
|Брюквин Юрий 291 11
|Сафронов Юрий 67 11
|Путин Владимир 2796 11
|Осипов Сергей 31 10
|Бакутеев Владимир 18 10
|Рыбакова Любовь 15 10
|Николаев Вячеслав 89 10
|Мякишева Марина 84 10
|Орловский Виктор 351 10
|Солонин Виталий 89 9
|Чаркин Евгений 242 9
|Оганесян Ашот 105 9
|Натрусов Артем 208 9
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 9
|Эмдин Сергей 68 9
|Шадаев Максут 692 9
|Корнеев Сергей 83 9
|Махов Геннадий 11 9
|Поповский Александр 90 9
|Макаров Станислав 117 9
|Ершова Элеонора 67 9
|Перминов Леонид 12 8
|Путятинский Сергей 74 8
|Глазков Александр 76 8
|Тиньков Олег 45 8
|Саушкин Олег 31 8
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1234842, в очереди разбора - 860099.
Создано именных указателей - 118983.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1234842, в очереди разбора - 860099.
Создано именных указателей - 118983.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.