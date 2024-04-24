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«Норбит» объединил все аптеки «Фармаимпекс» общей программой лояльности

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») запустила для аптечной сети «Фармаимпекс» единую программу лояльности. Она реализована на базе платформы для автоматизации маркетинга и управления потребительским поведением RightWay. За первые полгода после внедрения системы средняя сумма покупки в торговых точках увеличилась на 14%.

До старта проекта лишь в ограниченном числе аптек «Фармаимпекс» действовали программы лояльности. Они были разрознены и серьезно ограничены в функциональности. Аналитика по маркетинговым активностям была минимальной, возникали сложности с масштабированием. Эти факторы нарушали целостное развитие сети, поэтому понадобилась единая система.

Она должна была соответствовать ряду требований: обладать мощным и быстрым процессингом, удобными и простыми инструментами для сегментирования клиентов и запуска маркетинговых акций. Среди важных запросов были налаженная обратная связь между подрядчиком и заказчиком, готовность к доработкам, документированность сервисов и функций. По итогам референсного отбора платформа RightWay подошла заказчику по всем параметрам.

На первом этапе специалисты «Норбит» сформировали сводную аналитическую базу, в которой собирались данные клиентов из различных источников. Затем в течение трех месяцев были интегрированы все модули решения: CRM для маркетинга, конструктор механик лояльности и промоакций, блок омниканальных коммуникаций для разных типов рассылок, а также витрина данных с инструментами для анализа и мониторинга кампаний.

Последующие три месяца проходила оптимизация части процессов, которая позволила нарастить скорость и надежность транзакций. Одновременно выстраивались коммуникации между внутренними заказчиками и командой программы лояльности. Специалисты розничных продаж прошли обучение работе с системой. Также были сформированы каналы обратной связи.

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Виолетта Булгакова, директор департамента стратегического маркетинга фармацевтической сети «Фармаимпекс», сказала: «Рынок серьезно трансформировался, нам нужны были эффективные инструменты для работы с клиентским опытом и персонализацией. Требовалось не только объединить все аптеки общей системой, но и реализовать все бесшовно, обеспечить бесперебойную работу процессинга и сделать это в разумные сроки. У нас все получилось: через 6 месяцев 65% покупок совершается в рамках новой программы лояльности, доля выручки с ее использованием составила 76%, а показатель ROI по маркетинговым кампаниям достигает 220%».

Михаил Цапок, директор по развитию платформы RightWay «Норбит», отметил: «У нашей команды уже накоплена значительная экспертиза в области автоматизации маркетинга и управления лояльностью в фармацевтическом ритейле. Сформировались лучшие практики и эталонные процессы. Поэтому получилось запустить быстро даже такой масштабный проект, а он охватывает 25 регионов России, более 800 точек и порядка трех миллионов покупателей в год».

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