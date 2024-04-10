Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Кухня на районе» запустила возможность оплаты бонусами «СберСпасибо»

Городская служба доставки еды «Кухня на районе» подключилась к программе лояльности «СберСпасибо». Теперь пользователи могут оплачивать до 99% стоимости заказа бонусами и накапливать 3% от суммы каждого заказа. Об этом CNews сообщили представители «Кухни на районе».

Опции доступны отдельно друг от друга — на этапе оплаты через SberPay пользователь решает, хочет ли он списать или накопить баллы. При использовании «СберСпасибо» баллы «Кухни» будут недоступны, оплатить заказ можно только одним из способов.

Возможность оплачивать заказы с использованием бонусов «СберСпасибо» в «Кухне на районе» запустилась 25 марта в тестовом режиме. На сегодняшний день пользователи уже списали 3,75 млн бонусов «СберСпасибо».

***

Кухня на районе — городская служба доставки еды с собственным производством. В приложении есть меню и поддержка, а на доставку уходит в среднем полчаса. В Москве уже 55 кухонь, и постоянно открываются новые. В 2023 г. сервис запустился еще в девяти городах России, где представлен благодаря сотрудничеству с «Самокатом».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

На Ozon и «Яндекс Маркет» покупателям придется платить дополнительные 15% за любимую технику. Способы оплаты до жути неудобные

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Дешевых смартфонов из Китая больше не будет. В России полностью отменят беспошлинный ввоз товаров из иностранных онлайн-магазинов

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Российская наследница криптобиржи Binance закрывается. Она проработала ровно полгода

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Гаджеты для ремонта техники и электроники в домашних условиях: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще