Sitronics Electro подвел первые итоги программы лояльности

Оператор инфраструктуры для зарядки электротранспорта Sitronics Electro, входящий в Sitronics Group, подвел итоги программы лояльности для пользователей приложения за первый квартал 2024 г.

Система лояльности для клиентов мобильного приложения Sitronics Electro работает с 1 января этого года. Чем больше пользователь заряжает электромобиль на станциях оператора, тем выше уровень вознаграждения: при зарядке на 1 тыс. руб. за месяц пользователю возвращается бонусами 2% от суммы, на 2 тыс. — 3%, на 3 тыс. — 4%, на 5 тыс. и более за месяц кешбэк составит 5%. Ими пользователи могут оплатить до 100% от стоимости заряда на станциях Sitronics Electro в течение неограниченного времени. Один бонус эквивалентен одному рублю. За три месяца услугами заряда через приложение воспользовалось семь тысяч клиентов, из которых более половины получили суммарно 370 тыс. бонусных баллов.

«Одна из наших основных целей по развитию приложения — наполнение его уникальным и полезным функционалом. По итогам работы системы лояльности в первом квартале мы видим постоянный рост количества пользователей, участвующих в бонусной программе, и, соответственно, рост процента начисления бонусов. Мы рады, что внедрение уникальной на рынке ЭЗС функции кешбэка оказалось настолько востребовано клиентами», — сказал Николай Самохин, коммерческий директор Sitronics Electro.

Sitronics Electro — российский оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта и производитель зарядных станций для электромобилей. На сегодняшний день в сети оператора работает более 200 зарядных станций в 35 регионах страны. Приложением оператора пользуются более 14 тыс. электромобилистов.