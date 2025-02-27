VK запускает новую программу лояльности для бизнеса

В «VK Рекламе» появилась новая программа лояльности для малого и среднего бизнеса. Рекламодатели смогут получать ежемесячный возврат бонусными рублями с потраченных на запуск рекламы средств. Об этом CNews сообщили представители VK.

Бонусы будут начисляться в рекламный кабинет ежемесячно, если реальные траты за прошлый месяц составили более 500 руб. (без учета НДС). Размер возврата для активных рекламодателей будет расти, в зависимости от срока и регулярности размещения рекламы.

Стандартный уровень — 5%, получат бизнесы при расходах более 500 руб., без учета НДС, за прошлый месяц. Повышенный бонус, в размере 7% — если запускали рекламу четыре и более месяцев подряд. Максимальный бонус 10% — если запускали рекламу семь и более месяцев подряд.

«Запуск рекламной кампании, в особенности для малого и среднего бизнеса, это отчасти эксперимент требующий тестирования различных подходов и анализа. Новая программа лояльности позволяет упростить эту задачу. За счет бонусных рублей можно не только масштабировать рекламную кампанию, но и проверять различные гипотезы и рекламные инструменты, экономя собственные денежные средства», — сказал директор по развитию и продажам СМБ VK Максим Иконников.

Программа лояльности доступна прямым рекламодателям-представителям СМБ, зарегистрированных в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых открыт рублевый счет в «VK Рекламе». Пользователям будет доступен возврат от 25 руб. до 20 тыс. руб. в месяц в зависимости от трат. НДС с суммы возврата взиматься не будет. Использовать бонусы возможно в течение 60 дней после получения их на счет в рекламном кабинете.

Для всех новых клиентов «VK Рекламы», которые являются прямыми рекламодателями, действует приветственный бонус – удвоение первичного пополнения рекламного кабинета на сумму до 10 тыс. руб.