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Иконников Максим



27.02.2025 VK запускает новую программу лояльности для бизнеса 1
30.05.2023 VK запускает комплексную программу развития таргетологов: от сертификации и поддержки до поиска клиентов 1
14.01.2020 Tele2 обеспечил бесплатным Wi-Fi горнолыжные курорты Ленобласти 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Иконников Максим и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Северо-Запад макрорегион 11 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2921 1
Красное озеро - горнолыжный курорт 1 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10587 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3470 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7805 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8295 1
VK Реклама - ВК Рекламные Технологии 99 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 70 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2440 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16415 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 94 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1069 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2749 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6310 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5898 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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