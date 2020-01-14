Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
Интеграция
В чем преимущество SSD перед HDD и какие технологии доступны на данный момент?

Спецпроекты

Tele2 обеспечил бесплатным Wi-Fi горнолыжные курорты Ленобласти

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Интернет-доступ

Tele2, российский оператор мобильной связи, развернул сеть Wi-Fi на популярных горнолыжных курортах «Красное озеро» и «Снежный», которые расположены в 80-90 км от Санкт-Петербурга. Бесплатной сетью Wi-Fi могут воспользоваться все желающие. При этом абонентам Tele2 доступен мобильный интернет на скорости 4G, благодаря чему можно вести прямые трансляции и оперативно выкладывать фото в соцсети.

В декабре в поддержку качественной связи на горнолыжных склонах Tele2 завершила проект с инфлюенсерами Петербурга: фотографы, путешественники, спортсмены рассказали пользователям социальных сетей, как они увлеклись зимними видами спорта, чем отличаются склоны в Ленобласти и как поставить на горные лыжи ребенка.

Поводом к запуску имиджевой кампании стала реализация крупного инвестиционного проекта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Tele2 расширила зону покрытия сети во всех районах области. Оператор модернизировал действующие базовые станции 4G, расширив их пропускную способность, а также обеспечил технологией 4G все базовые станции Tele2 в регионе. В результате мобильный интернет стал быстрее.

Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2, сказал: «Мы постоянно развиваем и модернизируем сеть Tele2 как в городе, так и в Ленобласти. В прошлом году на основании больших данных мы проанализировали активность абонентов на популярных горнолыжных курортах и выяснили, что потребление трафика у петербургских абонентов увеличилось почти в девять раз. Поэтому мы уделили особо внимание модным курортам для зимнего отдыха, чтобы поддержать стиль жизни наших абонентов отличным интернетом».

Другие материалы рубрики

Власти требуют подключать к интернету чиновников и силовиков с помощью российского «железа» и кабелей

«Билайн» продает свою армянскую «дочку»

Сотрудники российского провайдера избили абонента до полусмерти

Власти позволят «Ростелекому» построить новую 4G-сеть только на отечественном «железе»

Россия запустит спутники для глобального интернета OneWeb

Операторам продадут частоты для 5G только, если они работают на российском «железе», которого нет

Техника

Самая бесполезная техника для кухни, которую не стоит покупать

Обзор смартфона Huawei Nova 5T: пять камер и мощный процессор

Самые ожидаемые смартфоны 2020 года

Где смотреть кино и сериалы онлайн: легальный контент в России
Показать еще
Взгляд месяца

На хайпе часто можно построить только фейк

Сергей Мацоцкий

основатель и член совета директоров IBS

Событие месяца

Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты

Какое железо выбрать для приватных облаков Роман Горпинченко: ИИ прорывается из премиального сегмента в средний