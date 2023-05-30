Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

VK запускает комплексную программу развития таргетологов: от сертификации и поддержки до поиска клиентов

VK создает комплексную программу поддержки и развития таргетологов. Ее цель — помочь специалистам в индустрии наращивать экспертизу в работе с рекламными технологиями, чтобы еще эффективнее развивать бизнес клиентов.

Программа VK объединит несколько векторов для поддержки таргетологов на каждом этапе. От практических курсов по работе с существующими и новыми рекламными инструментами до формирования профессионального комьюнити специалистов и помощи в поиске новых клиентов. Важной частью станут ранний доступ к тестированию новых технологий компании для бизнеса, обмен экспертизой с командой VK, а также возможность повлиять на создание и развитие новых инструментов.

Первым шагом программы станет запуск базового уровня сертификации по работе с единой платформой «VK реклама». Пройти ее можно на обучающей платформе VK для бизнеса.

«Соцсети — ключевой канал для роста бизнеса, формирования лояльной аудитории и продаж. У бизнеса большое количество задач, поэтому часто в продвижении предпринимателям помогают таргетологи. Их вклад в развитие рынка и рекламных инструментов сложно переоценить, — сказал Максим Иконников, директор по развитию и продажам СМБ, VK. — Технологии рекламных платформ постоянно развиваются, появляются новые форматы и каналы взаимодействия с клиентами. Чтобы помочь специалистам продолжать эффективно работать с бизнесом, мы будем поддерживать участников на каждом этапе. Программа предполагает несколько уровней и учитывает опыт и потребности таргетологов».

Одним из критериев отбора в программу станет сертификация специалистов по «VK рекламе». С ее помощью независимые таргетологи и сотрудники агентств могут подтвердить базовый уровень навыков в работе с платформой. Для этого необходимо авторизоваться с помощью VK ID, успешно пройти тестирование из 60 вопросов и получить именной сертификат.

Если с первого раза пройти тестирование не удалось, повторить попытку можно будет через 15 дней. За это время дополнительно укрепить свои знания и навыки помогут материалы обучающей платформы VK для бизнеса. На первом этапе рекламодателям будет доступен список агентств, которые прошли аттестацию. В дальнейшем сертификация будет расширена — в ней появится продвинутый уровень и список отдельных специалистов, рекомендованных командой VK.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

После блокировки выплат продавцам Wildberries ждет масштабная «прокурорская проверка»

Санкции США убили старейший российский магазин электроники, проработавший 30 лет

Владельцам iPhone в России запретили обновлять приложения Wildberries и Ozon. Как решить проблему

В России построен ЦОД за полтора миллиарда без принудительного охлаждения. За ним стоит Wildberries

Владельцы пунктов выдачи заказов требуют у Wildberries полмиллиарда через суд

Российская «дочка» Alibaba, USM и VK оказалась в убытке на 12 млрд рублей

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи

Обзор смартфона Huawei P60: фотофлагман 2023 года

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще