Superjob: результатам исследований лояльности и удовлетворенности работой доверяет лишь один их трех их участников

3 из 10 трудоустроенных россиян участвовали в исследованиях лояльности и удовлетворенности работой в компании, но доверяют результатам только 36% из них. В опросе сервиса по поиску работы Superjob приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Исследования, оценивающие удовлетворенность работой, — один из HR-инструментов, позволяющих отслеживать отношение персонала к различным составляющим работы: условиям труда, отношениям с руководством, общему климату в коллективе и пр. 3 из 10 россиян сталкивались на работе с подобными анкетами. Об этом CNews сообщили представители Superjob.

Женщины более отзывчивы: 76% из них всегда участвуют в исследованиях лояльности и удовлетворенности работой (против 68% среди мужчин). Вероятно, дело в том, что практически каждый второй мужчина не доверяет результатам замеров (47%): «Не вижу разницы. В компании ничего не меняется». Среди женщин же больше тех, кто доверяет (44%). Каждый пятый мужчина и каждая третья женщина затрудняются оценить результаты исследований либо в их компаниях результаты не афишируются.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 376

Время проведения: 20 сентября – 9 октября 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов.