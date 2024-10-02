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Классифайд идет в геймификацию: на «Авито» появились «Награды за задания» — программа мотивации с бонусами и призами

Задача программы — повысить вовлеченность пользователей «Авито» через игровые и конкурсные механики. Теперь в личном профиле можно увидеть новый раздел «Награды за задания», включающий в себя список обновляемых активностей и варианты призов, которые можно получить за их выполнение. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«"Авито" эволюционировал в площадку, которая позволяет россиянам решить множество жизненных вопросов. Наша цель — сделать так, чтобы пользователи знали и применяли сценарии, в которых "Авито" может сделать их жизнь лучше — простым и увлекательным образом. На платформе постоянно появляются новые разделы и расширяется доступный функционал. Геймификационные механики ненавязчиво знакомят с возможностями классифайда. Пользовательский опыт становится не просто полезным, но и выгодным, благодаря наличию гарантированных призов», — Виталий Туманов, директор по продукту для частных пользователей.

Раздел запустился второго октября для большинства пользователей «Авито» во всех регионах в тестовом режиме, он доступен как в десктоп-версии, так и в мобильных приложениях на всех платформах. Для 100% аудитории раздел станет доступен в следующем году.

Раздел «Награды за задания» находится в профиле пользователя. Также попасть в раздел можно будет через истории на главной странице и всплывающие уведомления внутри приложения.

За выполнение заданий пользователь сможет получать «билетики» — условные единицы, которые позволяют принять участие в розыгрыше материальных ценных призов. Размер вознаграждения будет зависеть от количества действий, необходимых для успешного выполнения задания.

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Так, пользователь получит меньше «билетиков» за простые задания, такие как «добавить адрес в профиль» или «посмотреть пять объявлений в разделе "Премиум"», и больше за такие как «купить товар с доставкой» или «забронировать жилье». Количество собранных «билетиков» напрямую влияет на шанс выигрыша.

В будущем планируется расширить варианты вознаграждений, пользователь сможет получать бонусы за выполнение заданий. Ими можно будет оплачивать до 99% стоимости доставки, размещений и продвижения объявлений, а также до 10% стоимости бронирования жилья в «Авито Путешествиях». «Авито» будет тестировать различные механики с использованием «билетиков» и бонусов для большего вовлечения пользователей.

Следующий шаг развития нового раздела — развитие персонализированных заданий и челленджей, а также появление заданий от продавцов.

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