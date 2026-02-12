Разделы

Туманов Виталий


СОБЫТИЯ


12.02.2026 Директор и советник по новым направлениям бизнеса «Авито» Виталий Туманов покидает компанию 3
02.10.2024 Классифайд идет в геймификацию: на «Авито» появились «Награды за задания» — программа мотивации с бонусами и призами 1
23.11.2023 «Авито» сделал доступным для всех возможность добавления коротких видеороликов к объявлениям 1
21.09.2023 В «Авито» персонализировали stories. Искать товары и услуги помогут ML-алгоритмы 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Туманов Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1378 3
Лента - Сеть розничной торговли 2290 1
Соцсеть - Сторис 84 1
Оповещение и уведомление - Notification 5385 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 292 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 1
Бронирование - Booking 813 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8148 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5689 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18733 1
Avito - Авито Путешествия 51 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 93 1
Россия - РФ - Российская федерация 158396 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1592 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1726 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Популярная механика 10 1
