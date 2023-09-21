В «Авито» персонализировали stories. Искать товары и услуги помогут ML-алгоритмы

Теперь всем пользователям «Авито» доступна функция персонализированных историй («сториз»). В сториз попадают товары и услуги из 70 категорий платформы, а также тематически связанный контент. Сегодня формат сторис — популярная механика у многих платформ, но в «Авито» пользователям будут выводиться, прежде всего, персональные подборки. Они построены на данных об интересах людей: какие объявления чаще открывает, какие категории чаще просматривает и в каких совершает больше сделок, а также действия пользователей, у которых похожие запросы.

Например, если человек часто просматривает объявления о покупке автомобиля, то алгоритм сначала покажет сторис с подборкой автомобилей на продажу, затем — советы по выбору шин и услуги по автосервису.

Эффективность персонализации видна на данных: так, с момента ввода нового алгоритма, количество кликов на сторис выросло на 20%. Как следствие увеличивается конверсия в сделку, и это помогает продавцам и покупателям быстрее находить друг друга.

Виталий Туманов, директор по продукту для частных пользователей «Авито»: Почти 80% пользователей «Авито» — мобильная аудитория, для которой сториз — привычный формат потребления контента. Персонализированные сториз позволяют нам делать информационное пространство пользователей чище. Ежедневно ИИ-алгоритмы платформы анализируют 10 млрд кликов, а это значит рекомендуемый контент максимально релевантен интересам отдельного человека. Мы используем технологии искусственного интеллекта на каждом этапе пользовательского пути и стремимся к тому, чтобы «Авито» был не только крупнейшей площадкой для покупки и продажи товаров, а ещё и любимым приложением для каждого человека в стране».

Сейчас новая функция доступна всем зарегистрированным пользователям платформы. Чтобы механика корректно отображалась в приложении, необходимо обновить его до актуальной версии.

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«Авито» — ИТ-компания, онлайн-платформа для коммерции. С помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Для безопасного заключения сделок в сервис интегрирована «Авито доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 165 млн, ежемесячная аудитория — более 60 млн пользователей.