Новый ИТ-продукт для автоматизации маркетинга ритейлеров вышел на рынок

Компания CSI расширила возможности своей on-premise системы автоматизации маркетинга Set Loyalty. С 2025 г. она интегрируется со сторонними кассовыми решениями через универсальный API и позволяет внедрить в торговой сети программу лояльности без замены существующей инфраструктуры. Ранее решение работало только с кассовым ПО Set Retail. Об этом CNews сообщили представители CSI.

В отличие от облачных сервисов, Set Loyalty устанавливается на серверах самого ритейлера, что обеспечивает безопасность и соответствие законодательству о хранении персональных данных — это особенно актуально для стран СНГ. Система продолжает работу даже при отключении интернета.

Set Loyalty помогает: регистрировать покупателей и собирать анкетные данные, стимулировать покупки, увеличивать частоту покупок и средний чек, возвращать покупателей из оттока, сегментировать аудиторию, коммуницировать с клиентами, анализировать данные.

Решение состоит из четырех модулей, которые автоматизируют маркетинговые задачи. Модуль «Покупатели» — CDP-платформа для сбора, хранения и обработки клиентских данных. «Акции» — набор инструментов и механик для запуска массовых акций и персонализированных предложений: скидки, бонусы, фишки, подарки. «Коммуникации» — автоматизация отправки персонализированных предложений в различных каналах; массовые, триггерные и каскадные рассылки. «Аналитика» — дашборды и отчеты для анализа эффективности программы лояльности и оценки влияния акций на поведение покупателей.

Мария Мироновская, директор направления Set Loyalty: «Set Loyalty — самый молодой продукт на рынке enterprise-систем маркетинга в России и СНГ. Мы выходим на рынок последними, и в этом наше преимущество: у нас современный интерфейс, никакого наследия старого кода и «так исторически сложилось». Да, мы не так известны, как многие мастодонты отрасли, но быстро развиваемся, больше стараемся и особенно бережно работаем с каждым клиентом. А еще честно предлагаем цену, которая делает внедрение Set Loyalty выгодным — особенно для тех, кто только запускает программу лояльности или думает о миграции. Бизнесу сегодня нужны скорость, надежность, безопасность — и прозрачные условия, без переплат за имя. Именно на этих принципах мы строим продукт».